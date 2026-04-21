Vietravel Airlines avanza en su plan de adquirir nuevas aeronaves

Hanoi, 21 abr (VNA) - Vietravel Airlines ha incorporado un Airbus A321, con matrícula VN-A138, como parte de su estrategia para reforzar su capacidad operativa y prepararse para una nueva fase de crecimiento.Esta aeronave es la primera dentro de un plan para sumar nueve aviones en los próximos seis meses.

La incorporación progresiva de unidades Airbus A321 a lo largo de 2026 permitirá a la aerolínea optimizar la programación de vuelos, mejorar la eficiencia operativa y responder con mayor flexibilidad al aumento de la demanda.

El nuevo avión será asignado a rutas de la red actual de la compañía. Su llegada marca un paso estratégico para consolidar la base operativa de Vietravel Airlines y sentar las bases para la expansión de sus servicios en la siguiente etapa.

Según el presidente de Vietravel Airlines, Do Vinh Quang, el tamaño y la estructura de la flota son factores clave que determinan la competitividad y eficiencia de una aerolínea. Subrayó que la flota no es solo un activo operativo, sino un pilar esencial para garantizar la estabilidad y facilitar la expansión sostenida de la red.

El Airbus A321, aeronave de fuselaje estrecho ampliamente utilizada y con alta capacidad de pasajeros, es especialmente adecuada para rutas de corto y medio alcance gracias a su eficiencia.

Se espera que su incorporación aumente la capacidad de Vietravel Airlines, mejore la flexibilidad operativa y abra nuevas oportunidades para ampliar su red.

En un contexto desafiante para la aviación global, marcado por factores como las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la aerolínea ha adoptado un enfoque proactivo para adaptarse, transformando las dificultades en oportunidades de crecimiento.

En este sentido, prioriza la ampliación de la flota, el fortalecimiento de los recursos humanos y el desarrollo de programas de formación especializada, con miras a incrementar frecuencias en rutas clave y expandirse tanto en el mercado nacional como internacional.

Recientemente, la compañía reanudó su ruta Hanoi–Bangkok, reflejando un renovado impulso hacia los mercados internacionales, al tiempo que continúa reforzando su capacidad operativa y renovando su imagen de marca.

Paralelamente, ha intensificado sus operaciones domésticas para diversificar su red y aprovechar la creciente demanda en destinos clave.Asimismo, se están implementando medidas para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del pasajero, optimizando procesos y fortaleciendo la relación con los clientes.

La aerolínea prevé ampliar gradualmente su flota y abrir nuevas rutas nacionales que conecten ciudades como Hai Phong, Thanh Hoa, Nha Trang, Da Lat, Quy Nhon y Buon Ma Thuot. En el ámbito internacional, planea lanzar vuelos a Shenzhen en el tercer trimestre de 2026, además de expandirse hacia otros mercados en China, Taiwán (China) y Corea del Sur./.