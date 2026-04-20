Economía

Marca nacional, motor estratégico para elevar posición de Vietnam en la cadena de valor global

Vietnam refuerza su marca nacional para impulsar innovación, valor añadido y competitividad global de sus empresas.

En la ceremonia de inauguración de la Semana Nacional de Marcas de Vietnam 2026. (Foto: VNA)
En la ceremonia de inauguración de la Semana Nacional de Marcas de Vietnam 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La marca nacional se consolida como una herramienta estratégica para reforzar la posición global de Vietnam, al facilitar que las empresas pasen de la manufactura por encargo a un crecimiento basado en la innovación y la generación de valor sostenible, según un funcionario del sector comercial.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Hoang Minh Chien, subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que la creciente competencia global y la reconfiguración de las cadenas de suministro están redefiniendo la forma en que compiten los países.

“La competencia ya no se basa únicamente en el precio o la capacidad productiva, sino cada vez más en la confianza, la reputación y el valor de marca”, señaló, destacando que la marca nacional de Vietnam desempeña un papel clave en el posicionamiento del país dentro de las redes comerciales globales.

Hoang Minh Chien describió la marca nacional como una “garantía de credibilidad” que permite a las empresas vietnamitas superar las barreras de confianza e integrarse más profundamente en las cadenas de suministro globales. Subrayó la estrecha interconexión entre las marcas de productos, las corporativas y la marca país, que en conjunto funcionan como un “pasaporte” para la expansión internacional de las industrias vietnamitas.

Más importante aún, se espera que la marca nacional impulse la transición de un crecimiento basado en la cantidad a uno centrado en la calidad. Reconoció que Vietnam mantiene fortalezas en la fabricación de equipos originales (OEM), pero aún presenta rezagos en la fabricación de diseño original (ODM) y en el desarrollo de marcas propias (OBM). El Programa de Marca Nacional, sustentado en criterios como calidad, innovación y capacidad pionera, está concebido para incrementar el valor añadido y consolidar una identidad vietnamita más sólida en los productos de exportación.

La iniciativa también se alinea con las principales estrategias nacionales, incluido el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045 y reforzar la posición de Vietnam en las cadenas de valor globales. La Decisión del Primer Ministro n.º 626/QD-TTg, que aprueba el programa “Going Global” para el período 2026-2030, proporciona un marco concreto para materializar estas aspiraciones.

“La marca nacional no es solo una herramienta de promoción comercial, sino una estrategia de competitividad país”, afirmó al agregar que cada producto vietnamita debe transmitir una historia distintiva de Vietnam, basada en la calidad, la identidad cultural y la innovación.

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Hoang Minh Chien, subdirector del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, interviene en la ceremonia de inauguración del pabellón vietnamita en la 34.ª edición de la feria internacional de alimentación WorldFood Moscow 2025. (Foto: VNA)

Para apoyar mejor la transformación del modelo de crecimiento, el programa se está rediseñando en torno a tres pilares clave. En primer lugar, la innovación ocupará un lugar central en los criterios de evaluación. Una circular recientemente emitida -18/2026/TT-BCT - incrementa significativamente su ponderación y redefine el concepto de “pionero” para incluir el liderazgo en la transición verde, la digitalización y las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Asimismo, se incorporan indicadores obligatorios vinculados a la economía circular, como la eficiencia en el uso de recursos, el reciclaje y el ecodiseño de productos.

En segundo lugar, se modernizan los métodos de promoción comercial. La agencia colabora con plataformas globales de comercio electrónico como Amazon, Alibaba y TikTok para desarrollar “Pabellones de Marca Nacional de Vietnam”, junto con ferias virtuales y transmisiones en directo transfronterizas. Paralelamente, se implementan herramientas de marketing digital, posicionamiento en buscadores y sistemas de datos multilingües para garantizar una promoción coherente y profesional de la imagen del país a escala global.

En tercer lugar, las iniciativas de marca se integran cada vez más con la diplomacia cultural y la promoción turística. La incorporación de mensajes de marca nacional en eventos diplomáticos y culturales de alto nivel contribuirá a reforzar la credibilidad y ampliar el alcance internacional.

De cara al futuro, subrayó la necesidad de impulsar reformas institucionales innovadoras para que el programa pueda fomentar la creación de corporaciones competitivas a nivel global. A su juicio, se requiere un cambio sustancial en el enfoque político, en el que el Estado acompañe y comparta riesgos con las empresas, al tiempo que elimina trabas institucionales y mejora el entorno de negocios.

El sector privado, identificado como motor clave del crecimiento, y las empresas estatales, consideradas pioneras en sectores estratégicos, deben trabajar de forma coordinada para construir compañías lo suficientemente sólidas como para competir en el escenario internacional.

También destacó el papel de la ciencia, la tecnología y la cultura como pilares fundamentales. Las marcas sólidas, afirmó, deben sustentarse en la innovación, la propiedad intelectual y soluciones tecnológicas diferenciadas, aprovechando al mismo tiempo el patrimonio cultural de Vietnam como elemento distintivo en los mercados globales.

Asimismo, las políticas de apoyo deben ir más allá de la promoción de exportaciones y centrarse en mejorar la posición de las empresas en las cadenas de valor. Esto implica incentivos para la investigación y el desarrollo, el diseño de productos, la construcción de marca, la transformación digital y verde, así como el cumplimiento de estándares internacionales.

Dado que no todas las empresas pueden convertirse en marcas globales de forma inmediata, el apoyo debe concentrarse en grandes corporaciones, sectores estratégicos y negocios con alto potencial de internacionalización. Esta asistencia debe trascender la comunicación e incluir consultoría estratégica, inteligencia de mercado, conexión con inversiones y apoyo a la expansión internacional mediante alianzas y fusiones.

“En última instancia, el Programa Nacional de Marca debe evolucionar de una iniciativa de promoción comercial a una auténtica institución económica estratégica”, concluyó. “Solo con políticas coherentes y recursos focalizados podrá sentar las bases para la creación de empresas vietnamitas capaces de competir a nivel regional y global”./.

VNA
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