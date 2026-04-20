Vicepremier vietnamita insta a recortar 50% costos y tiempos en trámites administrativos

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Van Thang, exigió hoy reducir de forma drástica hasta un 50% los costos y el tiempo de resolución de los trámites administrativos, en el marco de los esfuerzos del Gobierno por simplificar procedimientos y mejorar el entorno de negocios.



Al presidir una reunión de trabajo con el Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal de Vietnam sobre la reducción y simplificación de los trámites administrativos y las condiciones de negocio, Nguyen Van Thang valoró los esfuerzos de los ministerios y organismos, especialmente del Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal, en la simplificación de procedimientos y condiciones de negocio en los últimos años, en particular en 2025. Sin embargo, advirtió que aún persisten limitaciones, como el bajo nivel de descentralización y la falta de profundidad en algunos recortes.



Para cumplir con las directrices del Partido y del Gobierno, instó a ambas instituciones a asumir plena responsabilidad y a revisar con urgencia sus planes, subrayando que no deben escudarse en particularidades sectoriales para evitar la reforma o la descentralización administrativa.



En concreto, pidió reducir un 50% los costos de cumplimiento, un 50% el tiempo de tramitación y eliminar el 100% de las condiciones de negocio innecesarias, además de perfeccionar los planes en coordinación con los ministerios competentes y remitirlos al Ministerio de Justicia de inmediato.



También urgió a acelerar la digitalización de expedientes y resultados administrativos, garantizar la emisión de documentos electrónicos y fomentar la reutilización de datos digitalizados. Para finales de 2026, se espera que al menos el 90% de los expedientes estén digitalizados, el 100% de los resultados se emitan en formato electrónico y el 80% de los datos digitalizados se reutilicen.



El viceprimer ministro solicitó al Ministerio de Justicia integrar las propuestas de las entidades implicadas para presentarlas al Primer Ministro, y subrayó que, pese a los avances, persisten numerosos procedimientos y condiciones de negocio que siguen generando quejas entre asociaciones y empresas, por lo que su reducción debe ser sustancial y efectiva, diferenciando claramente los casos especiales.



Además, instó a los Ministerios de Seguridad Pública, Interior y Justicia a coordinar estrechamente con el Ministerio de Finanzas, el Banco Estatal y otros organismos para implementar de manera eficaz las reformas, conforme a las directrices del Gobierno.



Según un informe presentado en la cita, la viceministra de Finanzas Nguyen Thi Bich Ngoc informó que, hasta el 15 de abril de 2026, esa cartera mantiene en vigor 738 procedimientos administrativos en 25 ámbitos de gestión estatal, lo que la convierte en una de las entidades con mayor número de trámites, amplio alcance regulatorio y alta frecuencia de transacciones, con impacto directo en ciudadanos y empresas.



El Ministerio de Finanzas propuso recortar siete sectores de negocio, equivalente al 36,8% (superando la meta de seis sectores, 30%), incluidos aquellos que pasarían a gestionarse mediante normas y estándares técnicos, como los servicios de contabilidad, las tiendas libres de impuestos y las agencias de seguros, además de otros rubros de características similares.



Asimismo, prevé eliminar o simplificar 821 trámites administrativos, con una reducción estimada de los costos de cumplimiento de 1,66 mil millones de dólares (54,96%) y de los tiempos de resolución en 6.678 días (54,35%).



No obstante, algunos procedimientos en sectores específicos no pueden descentralizarse a las autoridades locales debido a exigencias de gestión centralizada, altos estándares profesionales o la inexistencia de órganos equivalentes a nivel local. Por ello, el Ministerio de Finanzas propuso excluir estos casos del cálculo de los indicadores de descentralización.



En cuanto al Banco Estatal, su vicegobernador Pham Tien Dung señaló que en 2026 se prevé simplificar o eliminar 93 procedimientos, reducir 734 días en su tramitación. En 2025, la institución ya revisó y eliminó el 100% de las condiciones de inversión y negocio consideradas innecesarias (260/260).



Durante la reunión, representantes de distintos ministerios coincidieron en la necesidad de reformar los métodos de gestión, elevar la ética profesional de los funcionarios y fortalecer la aplicación de la ciencia y la tecnología, con el fin de minimizar el contacto directo entre funcionarios y ciudadanos en los trámites administrativos./.

VNA