Recorrido en tren Da Lat – Trai Mat ofrece vistas únicas a los pasajeros

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Situada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, la estación de tren de Da Lat en el barrio de Xuan Huong en la provincia central de Lam Dong, es una de las estaciones antiguas más bellas de Vietnam y la Indochina. Además de su singular valor histórico y arquitectónico, constituye el punto de partida del recorrido turístico Da Lat–Trai Mat, un viaje que atraviesa los idílicos paisajes de la meseta.

Construida por los franceses entre 1932 y 1938, la estación de Da Lat conecta con la línea ferroviaria Phan Rang – Da Lat, de unos 84 kilómetros, incluyendo 16 kilómetros con vía dentada para superar el paso Ngoan Muc con una pendiente media del 12%, tecnología que en aquel tiempo solo existía en Suiza.

El edificio combina estilo occidental con elementos de la cultura de las etnias de las tierras altas, destacando por sus tres techos puntiagudos, su longitud de 66,5 metros, ancho de 11,4 metros, altura de 11 metros, ventanales de colores y bóvedas clásicas.

Restaurada parcialmente desde 1991 y reconocida como Patrimonio Histórico Nacional en 2001, la estación es hoy tanto punto de embarque como lugar de visita turística y fotografía. El recorrido de 7 kilómetros hasta Trai Mat es el único tramo reconstruido de la famosa línea dentada. El tren avanza lentamente para que los pasajeros disfruten del paisaje: colinas de pinos, huertos, campos de flores y aldeas tranquilas.

La estación de Trai Mat conserva un ambiente apacible; desde allí, los turistas visitan el templo Linh Phuoc, mercados locales y pequeñas explotaciones agrícolas.

Según Phan Thi Xuan Thao, vicepresidenta del barrio de Xuan Huong, la localidad coordina con el sector ferroviario para preservar la arquitectura y el entorno patrimonial de la estación, organizando actividades culturales y programas con descuentos para visitantes, especialmente niños.

Actuaciones musicales para los turistas en el tren que va desde la estación de Da Lat hasta la estación de Trai Mat. Foto: VNA

Ho Sy Thai, gerente de la estación de tren de Da Lat, informó que la afluencia de pasajeros es estable y aumenta los fines de semana; los servicios incluyen música en vivo, té de alcachofa y wifi gratuito. La rehabilitación de la línea Da Lat – Trai Mat comenzó en abril de 2026 y se espera completar en seis meses.

Actualmente, el tren turístico Da Lat – Trai Mat atrae a familias y grupos de jóvenes como una manera de “viajar despacio” y disfrutar de la vida en la meseta.

Con experiencias como el "Da Lat Coffee Train" y el "Viaje nocturno de Da Lat", los visitantes pueden contemplar la belleza del altiplano mientras se contribuye a la conservación histórica y al desarrollo del turismo local, fortaleciendo la economía y el turismo en el sur del Centro y la Altiplanicie Occidental de Vietnam.

La estación de Da Lat y el recorrido en tren Da Lat – Trai Mat no solo son puntos de interés turístico, sino experiencias emotivas que dejan una profunda impresión sobre la región de Lam Dong, conocida como la “tierra de mil flores”./.