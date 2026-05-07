Festival de Cine de Hanoi fortalece industria cinematográfica vietnamita

Hanoi (VNA) La octava edición del Festival Internacional de Cine de Hanoi 2026 (HANIFF 2026) se celebrará del 24 al 28 de noviembre venidero, con el objetivo de consolidar la marca HANIFF como un destino cinematográfico de prestigio en la región e internacionalmente y promover la imagen de una capital creativa y profesional en el contexto de la integración.



El acontecimiento también pretende posicionar la identidad y la creatividad de Vietnam dentro de la red creativa global; presentar películas nacionales e internacionales destacadas; encontrar nuevos talentos en el campo e impulsar la cooperación entre cineastas, distribuidores de películas y artistas cinematográficos domésticos y extranjeros.



En especial, el festival de este año contará por primera vez con un Mercado de Cine, con vistas a realzar las actividades del evento y crear un espacio comercial cinematográfico anual, contribuyendo al desarrollo del ecosistema de la industria hacia la profesionalización, la modernidad y la integración internacional.



El viceministro de Deportes, Cultura y Turismo de Vietnam, Ta Quang Dong, afirmó que el festival debe organizarse con creatividad en el lenguaje cinematográfico, enriquecido con valores humanísticos y orientado a honrar a los nuevos talentos. De esta manera, captará la atención del público, tanto nacional como internacional, promueve la continuidad e inspira la creatividad e impulsa el desarrollo de la industria cinematográfica vietnamita, apuntó.



Se espera que la fiesta impulse la expansión del mercado cinematográfico vietnamita, promueva la integración internacional y difunda la imagen de un país bello y hospitalario, junto con la de Hanoi como 'Ciudad de la Paz' y 'Ciudad Creativa' en el ámbito del diseño de la UNESCO. De este modo, se busca posicionar gradualmente la marca del cine nacional como expresión de un desarrollo cultural y artístico integrado y sostenible./.

VNA