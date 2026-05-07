Festival Thang Long - Hanoi 2026 regresará en septiembre

Hanoi (VNA) - La segunda edición del Festival Thang Long - Hanoi se celebrará del 11 al 20 de septiembre de 2026 en la capital vietnamita, bajo el lema “Flujo de Patrimonio”, con una amplia programación cultural que transformará diversos espacios históricos de la ciudad en escenarios al aire libre.

El evento tendrá lugar en la Ciudadela Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura, el Museo de Hanoi, la Plaza Dong Kinh Nghia Thuc y la aldea alfarera de Bat Trang, con el objetivo de recrear y promover el legado histórico y cultural milenario de la capital.

Organizado conjuntamente por el Comité Popular de Hanoi, el Departamento municipal de Cultura y Deportes y diversas agencias nacionales e internacionales, el festival busca honrar el patrimonio cultural de la ciudad y reforzar su estrategia de convertir la cultura en un motor de desarrollo, consolidando a Hanoi como un centro creativo con una creciente industria cultural y mayor proyección internacional.



El programa incluirá una serie de actividades artísticas que combinan tradición y tecnología moderna. La ceremonia inaugural se celebrará la noche del 11 de septiembre en la Ciudadela Imperial de Thang Long, seguida de un espectáculo de música contemporánea el día 12 y un intercambio artístico internacional el 13 de septiembre.



Asimismo, el desfile de moda “El Color de Hanoi” tendrá lugar el 18 de septiembre en la Plaza Dong Kinh Nghia Thuc, mientras que el evento “Ecos de la Cerámica” se realizará el 19 de septiembre en la aldea de Bat Trang.



En el Templo de la Literatura y el Museo de Hanoi se instalarán experiencias inmersivas que permitirán a los visitantes explorar la historia y la cultura de la ciudad de manera interactiva.



Según los organizadores, el festival aspira a crear un espacio cultural abierto donde los valores tradicionales se integren con enfoques contemporáneos, proyectando una imagen de Hanoi dinámica, creativa y cada vez más conectada con la región y el mundo.

Más allá de su dimensión cultural, el evento refleja el compromiso de Hanoi con los objetivos estratégicos de desarrollo cultural establecidos en los planes del Comité municipal del Partido, en consonancia con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita./.