Bancos vietnamitas suspenden el uso de alias en cuentas bancarias

Hanoi (VNA)- Los bancos comerciales de Vietnam pondrán fin al servicio de asignación de alias (Alias/Nicknam/iNick) para cuentas a partir del 1 de abril de 2026.



De acuerdo con la Circular 30/2025/TT-NHNN que modifica las normativas sobre pagos sin efectivo, el nombre de la cuenta en los bancos deberá coincidir completamente con la información registrada en el documento de identidad ciudadano.



La nueva regulación exige a las entidades proveedoras de servicios de pago verificar estrictamente las órdenes de transacción, garantizando que el número de cuenta y el nombre del titular coincidan con los datos registrados en la apertura de la cuenta y se reflejen íntegramente en los comprobantes.





Los clientes realizan transacciones en los bancos comerciales. Foto: VNA

Anteriormente, varias entidades como Vietcombank, VietinBank, VPBank y BVBank implementaron esta función para facilitar la memorización y personalización de las cuentas por parte de los clientes.



Sin embargo, la coexistencia del nombre real y el alias podría generar confusión y conllevar riesgos de transferencias erróneas.



Por ello, la Circular 30/2025 establece la unificación del uso del nombre real conforme a los documentos de identificación, así como la suspensión total del servicio de alias.



Los bancos recomiendan a los clientes actualizar proactivamente la información de recepción de pagos en plataformas y con socios para evitar interrupciones en las transacciones.



Algunos bancos como VPBank y BVBank ya han anunciado la eliminación completa de las cuentas con alias a partir del 1 de abril, incluyendo aquellas vinculadas a números de teléfono u otros identificadores sustitutos.



El cierre de estos alias se realizará automáticamente, sin costes adicionales y sin afectar al número de cuenta, saldo ni derechos de uso de los clientes.



A partir de este momento, al realizar transferencias, el remitente deberá ingresar con precisión el número de cuenta y el nombre del titular según los datos registrados; el uso de alias podría provocar errores o impedir la ejecución de la transacción.



Asimismo, la nueva normativa también obliga a las entidades de pago a notificar oportunamente a las autoridades competentes cuando detecten transacciones con indicios delictivos, además de coordinar la gestión de verificaciones y reclamaciones dentro de los plazos establecidos.



El endurecimiento de las regulaciones sobre el nombre de las cuentas se considera necesario en un contexto de rápido crecimiento de los pagos sin efectivo, contribuyendo a mejorar la seguridad, la transparencia y la fiabilidad del sistema bancario./.