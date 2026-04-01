Economía

Bancos vietnamitas suspenden el uso de alias en cuentas bancarias

Los bancos comerciales de Vietnam pondrán fin al servicio de asignación de alias (Alias/Nicknam/iNick) para cuentas a partir del 1 de abril de 2026.

Los bancos comerciales de Vietnam pondrán fin al servicio de asignación de alias (Alias/Nicknam/iNick) para cuentas a partir del 1 de abril de 2026. Foto: VNA
Los bancos comerciales de Vietnam pondrán fin al servicio de asignación de alias (Alias/Nicknam/iNick) para cuentas a partir del 1 de abril de 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- Los bancos comerciales de Vietnam pondrán fin al servicio de asignación de alias (Alias/Nicknam/iNick) para cuentas a partir del 1 de abril de 2026.

De acuerdo con la Circular 30/2025/TT-NHNN que modifica las normativas sobre pagos sin efectivo, el nombre de la cuenta en los bancos deberá coincidir completamente con la información registrada en el documento de identidad ciudadano.

La nueva regulación exige a las entidades proveedoras de servicios de pago verificar estrictamente las órdenes de transacción, garantizando que el número de cuenta y el nombre del titular coincidan con los datos registrados en la apertura de la cuenta y se reflejen íntegramente en los comprobantes.

vnanet-ngan-hang.jpg
Los clientes realizan transacciones en los bancos comerciales. Foto: VNA

Anteriormente, varias entidades como Vietcombank, VietinBank, VPBank y BVBank implementaron esta función para facilitar la memorización y personalización de las cuentas por parte de los clientes.

Sin embargo, la coexistencia del nombre real y el alias podría generar confusión y conllevar riesgos de transferencias erróneas.

Por ello, la Circular 30/2025 establece la unificación del uso del nombre real conforme a los documentos de identificación, así como la suspensión total del servicio de alias.

Los bancos recomiendan a los clientes actualizar proactivamente la información de recepción de pagos en plataformas y con socios para evitar interrupciones en las transacciones.

Algunos bancos como VPBank y BVBank ya han anunciado la eliminación completa de las cuentas con alias a partir del 1 de abril, incluyendo aquellas vinculadas a números de teléfono u otros identificadores sustitutos.

El cierre de estos alias se realizará automáticamente, sin costes adicionales y sin afectar al número de cuenta, saldo ni derechos de uso de los clientes.

A partir de este momento, al realizar transferencias, el remitente deberá ingresar con precisión el número de cuenta y el nombre del titular según los datos registrados; el uso de alias podría provocar errores o impedir la ejecución de la transacción.

Asimismo, la nueva normativa también obliga a las entidades de pago a notificar oportunamente a las autoridades competentes cuando detecten transacciones con indicios delictivos, además de coordinar la gestión de verificaciones y reclamaciones dentro de los plazos establecidos.

El endurecimiento de las regulaciones sobre el nombre de las cuentas se considera necesario en un contexto de rápido crecimiento de los pagos sin efectivo, contribuyendo a mejorar la seguridad, la transparencia y la fiabilidad del sistema bancario./.

VNA
#Vietnam #alias en cuentas bancarias
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Banco Estatal de Vietnam instruye estabilizar tasas de interés en todo el sistema. Foto ilustrativa: VNA

Banco Estatal de Vietnam instruye estabilizar tasas de interés en todo el sistema

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió un documento oficial dirigido a las instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros y filiales regionales del BEV para implementar soluciones coordinadas que estabilicen las tasas de interés del mercado, con el fin de controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico.

Ver más

Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, recibe a dirigente de The Asia Group. (Foto: VNA)

Alto funcionario vietnamita recibe a dirigente de The Asia Group

Vietnam da la bienvenida y alienta a las empresas estadounidenses, reconocidas por su fortaleza en tecnología, gobernanza e innovación, a expandir aún más sus inversiones y operaciones en el país, afirmó Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Da Nang ha reafirmado su atractivo como centro económico dinámico con un entorno de inversión transparente. (Foto: VNA)

Región central de Vietnam atrae flujos de inversión verde

La atracción de inversiones en la región central de Vietnam muestra señales de recuperación, con la ciudad de Da Nang manteniendo su rol de locomotora económica al quintuplicar su capital captado, mientras que la provincia altiplana de Gia Lai destaca con acuerdos por más de 32 mil millones de dólares.

El tren "Thong Nhat" SE4 llega a Da Nang en el día conmemorativo de la Victoria del 30 de abril. Foto ilustrativa: VNA

Vietnam transformará su corporación ferroviaria en un grupo económico estatal

El Gobierno de Vietnam aprobó recientemente la reestructuración de la Corporación de Ferrocarriles (VNR) para convertirla en el Grupo Nacional de Ferrocarriles de Vietnam. Esta transición, proyectada para el período 2026-2030 con visión a 2035, busca consolidar a la entidad como un pilar estratégico en la gestión, explotación y modernización de la infraestructura ferroviaria del país.