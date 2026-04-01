Economía

Gobierno de Vietnam aprueba programa de capacitación para 10 mil directores ejecutivos

Vietnam lanza un programa para capacitar a 10 mil directivos antes de 2030, enfocado en transformación digital, liderazgo y desarrollo sostenible.

Foto ilustrativa (Fuente: iStock)
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Hanoi (VNA) - El Gobierno vietnamita emitió la decisión número 525/QD-TTg, mediante la cual aprueba un programa de formación destinado a capacitar a 10 mil directores ejecutivos hasta 2030.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un equipo de líderes empresariales del sector privado con capacidades modernas de gestión, pensamiento estratégico y habilidades para adaptarse a la transformación digital y ecológica.

Asimismo, el programa busca formar líderes con ética, responsabilidad social y capacidad para orientar a las empresas hacia un desarrollo sostenible en el contexto de la integración internacional y de la cuarta revolución industrial.

El plan establece como meta capacitar hasta 2030 a 10 mil directores ejecutivos y gestores del sector privado, de los cuales al menos el 25% serán mujeres. Además, se espera que el 100% de los participantes apliquen conocimientos de gestión moderna, lideren procesos de transformación digital y ecológica, gestionen riesgos y cumplan con la normativa legal vigente.

De igual forma, se prevé crear una red de exalumnos, organizar foros de directores ejecutivos y desarrollar una red de centros de formación tanto a nivel nacional como internacional.

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Foto ilustrativa (Fuente: iStock)



Los beneficiarios del programa abarcan diversos perfiles del sector privado, desde altos directivos -como presidentes, miembros de consejos de administración y directores generales- hasta gerentes, subgerentes y responsables de departamentos y equipos dentro de las empresas.

Según la decisión aprobada, el programa ofrecerá formación financiada por el presupuesto estatal mediante modalidades presenciales, en línea o combinadas. Los contenidos se ajustarán al marco establecido y los participantes recibirán certificados al finalizar los cursos.

Los programas de estudio incluyen liderazgo estratégico, dirección ejecutiva, dirección especializada, gestión empresarial práctica (Mini MBA) y liderazgo de nueva generación (Next Gen CEO). La duración de los cursos oscilará entre 30 y 90 días, según el tipo de formación.

Además, la iniciativa promueve la cooperación internacional para movilizar recursos financieros, técnicos y expertos. También impulsa la vinculación con instituciones educativas de prestigio mundial para transferir tecnología, organizar cursos conjuntos, otorgar certificados con marca compartida e invitar a expertos, ejecutivos y empresarios extranjeros a participar en la enseñanza y asesoría directa a los participantes.

El seguimiento y la evaluación del programa se realizarán de forma continua, con el fin de garantizar objetividad, transparencia y enfoque en los resultados. Para ello, se combinarán mecanismos de supervisión interna con evaluaciones independientes, así como métodos cuantitativos y cualitativos. Asimismo, se efectuarán evaluaciones anuales, intermedias y finales basadas en un sistema unificado de recopilación, gestión y reporte de datos.

La financiación del programa procederá del presupuesto estatal -tanto central como local- y de otras fuentes legales, incluidos aportes y patrocinios de participantes, empresas y organizaciones nacionales e internacionales. También se fomentará su integración con otros programas aprobados que compartan objetivos compatibles./.

VNA
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Resolución 68

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