Gobierno de Vietnam aprueba programa de capacitación para 10 mil directores ejecutivos

Hanoi (VNA) - El Gobierno vietnamita emitió la decisión número 525/QD-TTg, mediante la cual aprueba un programa de formación destinado a capacitar a 10 mil directores ejecutivos hasta 2030.



La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un equipo de líderes empresariales del sector privado con capacidades modernas de gestión, pensamiento estratégico y habilidades para adaptarse a la transformación digital y ecológica.



Asimismo, el programa busca formar líderes con ética, responsabilidad social y capacidad para orientar a las empresas hacia un desarrollo sostenible en el contexto de la integración internacional y de la cuarta revolución industrial.



El plan establece como meta capacitar hasta 2030 a 10 mil directores ejecutivos y gestores del sector privado, de los cuales al menos el 25% serán mujeres. Además, se espera que el 100% de los participantes apliquen conocimientos de gestión moderna, lideren procesos de transformación digital y ecológica, gestionen riesgos y cumplan con la normativa legal vigente.

De igual forma, se prevé crear una red de exalumnos, organizar foros de directores ejecutivos y desarrollar una red de centros de formación tanto a nivel nacional como internacional.

Foto ilustrativa (Fuente: iStock)





Los beneficiarios del programa abarcan diversos perfiles del sector privado, desde altos directivos -como presidentes, miembros de consejos de administración y directores generales- hasta gerentes, subgerentes y responsables de departamentos y equipos dentro de las empresas.



Según la decisión aprobada, el programa ofrecerá formación financiada por el presupuesto estatal mediante modalidades presenciales, en línea o combinadas. Los contenidos se ajustarán al marco establecido y los participantes recibirán certificados al finalizar los cursos.



Los programas de estudio incluyen liderazgo estratégico, dirección ejecutiva, dirección especializada, gestión empresarial práctica (Mini MBA) y liderazgo de nueva generación (Next Gen CEO). La duración de los cursos oscilará entre 30 y 90 días, según el tipo de formación.



Además, la iniciativa promueve la cooperación internacional para movilizar recursos financieros, técnicos y expertos. También impulsa la vinculación con instituciones educativas de prestigio mundial para transferir tecnología, organizar cursos conjuntos, otorgar certificados con marca compartida e invitar a expertos, ejecutivos y empresarios extranjeros a participar en la enseñanza y asesoría directa a los participantes.



El seguimiento y la evaluación del programa se realizarán de forma continua, con el fin de garantizar objetividad, transparencia y enfoque en los resultados. Para ello, se combinarán mecanismos de supervisión interna con evaluaciones independientes, así como métodos cuantitativos y cualitativos. Asimismo, se efectuarán evaluaciones anuales, intermedias y finales basadas en un sistema unificado de recopilación, gestión y reporte de datos.



La financiación del programa procederá del presupuesto estatal -tanto central como local- y de otras fuentes legales, incluidos aportes y patrocinios de participantes, empresas y organizaciones nacionales e internacionales. También se fomentará su integración con otros programas aprobados que compartan objetivos compatibles./.