Vietnam impulsa la conexión comercial con regiones de México

Ciudad de México (VNA) - En el marco del programa para fortalecer la cooperación entre Vietnam y las entidades federativas de México, el embajador vietnamita en este país, Nguyen Van Hai, acompañado de una delegación, visitó Chiapas del 5 al 8 de abril, con el propósito de explorar oportunidades de colaboración en diversos ámbitos, especialmente en comercio, turismo y agricultura.



Durante la visita, la Embajada de Vietnam coordinó con la Universidad Autónoma de Chiapas y autoridades locales la organización de las “Jornadas Económicas y Culturales de Vietnam en Chiapas”. El evento incluyó seminarios empresariales, exposiciones fotográficas sobre el país, su gente y sus logros de desarrollo e integración, así como encuentros académicos con estudiantes universitarios.



El seminario empresarial contó con la participación de altos funcionarios estatales, representantes del sector cultural y líderes empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, junto con cerca de 40 empresas locales de sectores como agroindustria, procesamiento de alimentos, acuicultura, turismo y artesanía.



En su intervención, el embajador Nguyen Van Hai destacó el sostenido crecimiento socioeconómico de Vietnam y su creciente integración internacional, subrayando que el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de Asia-Pacífico, con una amplia red de acuerdos de libre comercio y un entorno de inversión cada vez más favorable.



El diplomático señaló que, tras más de medio siglo de relaciones, los vínculos entre Vietnam y México continúan fortaleciéndose, particularmente en el ámbito comercial, donde México se posiciona como el segundo socio comercial de Vietnam en América Latina. Asimismo, destacó las similitudes entre Vietnam y Chiapas en términos de condiciones naturales, estructura económica y cultura comunitaria, lo que facilita una cooperación complementaria.

El embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, el secretario de Economía y del Trabajo del estado de Chiapas, Luis Pedrero, y delegados. (Fuente: VNA)





Bajo el lema “Tejiendo la relación Vietnam–Chiapas”, el seminario buscó reforzar los lazos entre las comunidades empresariales de ambas partes, especialmente en áreas con alto potencial como la agricultura verde y sostenible, la acuicultura, el procesamiento de productos del mar, el turismo comunitario y el desarrollo rural.



Durante las discusiones, empresas chiapanecas expresaron su interés en cooperar con socios vietnamitas en la producción y comercialización de productos acuícolas, en particular la tilapia - uno de los principales productos del estado -, así como camarón y otros derivados. También manifestaron interés en desarrollar cadenas de valor en productos agrícolas como café orgánico, cacao, miel, frutas deshidratadas y artesanías tradicionales.



Por su parte, la jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en México, Nguyen Thi Trang, presentó un panorama de la cooperación económica bilateral y propuso áreas concretas de colaboración, destacando sectores complementarios como agroindustria, alimentos procesados, textiles y ecoturismo. Además, invitó a las empresas de Chiapas a participar en el evento Vietnam International Sourcing, previsto para septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, como una plataforma clave para ampliar vínculos comerciales.



A su vez, el secretario de Economía y del Trabajo del estado de Chiapas, Luis Pedrero, reiteró la disposición de las autoridades locales para colaborar con Vietnam en la identificación de proyectos viables que impulsen la cooperación concreta entre territorios, con miras a ampliar el comercio y la inversión bilateral.



En el marco de la agenda, el embajador vietnamita también inauguró una exposición sobre Vietnam en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiapas y sostuvo un diálogo con estudiantes sobre el modelo de desarrollo del país, su política exterior y prioridades estratégicas. Asimismo, destacó las oportunidades derivadas del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como el potencial de cooperación en educación, intercambio estudiantil e investigación científica.



Ubicado en el sureste de México y fronterizo con Guatemala, el estado de Chiapas cuenta con una economía basada principalmente en la agricultura, con productos clave como café, cacao, plátano y acuicultura, además de un notable potencial en ecoturismo. Estas características presentan importantes similitudes con regiones rurales y montañosas de Vietnam, lo que abre oportunidades para una cooperación más estrecha en desarrollo económico y social./.