Política

Vietnam y China reafirman un alto nivel de confianza política, afirma portavoz de Cancilleria

Vietnam y China evidenciaron un elevado nivel de confianza política y su determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria celebrada hoy en Hanoi.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam y China evidenciaron un elevado nivel de confianza política y su determinación de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria celebrada hoy en Hanoi.

Al responder preguntas de la prensa sobre los resultados destacados de la reciente visita a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, la vocera señaló que se trató de la primera gira al extranjero del dirigente tras la consolidación de los cargos de liderazgo.

La visita de Estado, realizada del 14 al 17 de abril, fue considerada por ambas partes como la actividad diplomática más importante en las relaciones Vietnam–China en 2026. En el ámbito político, los dos países reafirmaron un alto grado de confianza mutua y expresaron su voluntad de elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel.

En el marco de la visita, se firmaron 32 documentos de cooperación entre ministerios, sectores y localidades de ambos países, creando una base sólida para fortalecer la colaboración en diversos ámbitos.

En cuanto a los intercambios pueblo a pueblo, los líderes de ambos países anunciaron el lanzamiento del Año de Cooperación Turística Vietnam–China 2026-2027, con el objetivo de impulsar el turismo y facilitar los desplazamientos entre ciudadanos de las dos naciones./.

VNA
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