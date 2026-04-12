Política

Inauguran en Quang Ninh el XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam

El XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam fue inaugurado oficialmente este 11 de abril en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, bajo el lema “La radio por un Vietnam fuerte y próspero”, en un evento que reafirma el papel estratégico del sector en el desarrollo del país.

Inauguran en Quang Ninh el XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam. (Foto: VNA)
Inauguran en Quang Ninh el XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam. (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam fue inaugurado oficialmente este 11 de abril en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, bajo el lema “La radio por un Vietnam fuerte y próspero”, en un evento que reafirma el papel estratégico del sector en el desarrollo del país.

La ceremonia de apertura estuvo acompañada por el espectáculo artístico “Sonidos de una nueva era”, que congregó a cerca de 50.000 espectadores. El programa se estructuró en tres actos -Sonidos del origen, Sonidos del patrimonio y Sonidos de la nueva era -, combinando elementos tradicionales y contemporáneos.

Durante el acto, el jefe de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Trinh Van Quyet, subrayó la relevancia del festival, destacando que su temática refleja el compromiso del sector radiofónico con el desarrollo nacional. Señaló que la radio debe contribuir a fortalecer la cohesión social, impulsar la innovación, difundir el conocimiento y fomentar el espíritu de superación tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial.

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El jefe de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, Trinh Van Quyet, en la ceremonia. (Foto: VNA)


Por su parte, el director general de la Voz de Vietnam, Do Tien Sy, destacó que el festival incorpora cerca de 100 producciones de pódcast de alta calidad, consolidando este formato como una de las principales categorías del certamen. Asimismo, resaltó el seminario internacional “Podcast: avenida creativa en la era digital”, que reúne a más de 500 expertos nacionales e internacionales y se perfila como uno de los principales focos del evento.

A su vez, el secretario del Comité del Partido en Quang Ninh, Quan Minh Cuong, afirmó que la provincia anfitriona no solo acoge la organización del festival, sino que también promueve un espacio cultural y mediático con identidad propia, proyectando la imagen de una localidad dinámica y en plena transformación.

El festival, que se celebra del 11 al 13 de abril, cuenta con la participación de 34 organismos de prensa, radio y televisión de todo el país, además de importantes centros de comunicación y unidades periodísticas. En total, se han presentado 345 obras en diversas categorías, entre ellas programas en directo, pódcast, reportajes, contenidos en lenguas étnicas y producciones especializadas. Se prevé la entrega de 220 premios.

Considerado el mayor evento profesional del sector radiofónico vietnamita, el festival se organiza cada dos años con el objetivo de reconocer las mejores producciones, fomentar el intercambio de experiencias y promover la innovación en el contexto de la transformación digital del periodismo./.

VNA
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