Política

Vietnam y Brasil refuerzan la cooperación en ciencia y tecnología

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, afirmó que la asociación estratégica entre ambos países continúa desarrollándose de manera positiva y amplia en múltiples ámbitos.

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi y el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), el profesor y físico cuántico Olival Freire Junior. (Fuente: VNA)
El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi y el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), el profesor y físico cuántico Olival Freire Junior. (Fuente: VNA)

Buenos Aires (VNA) –El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, afirmó que la asociación estratégica entre ambos países continúa desarrollándose de manera positiva y amplia en múltiples ámbitos.

Durante una reunión celebrada este martes en Brasilia con el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), el profesor y físico cuántico Olival Freire Junior, el embajador vietnamita reiteró el dinamismo de las relaciones bilaterales y su expansión en diversos sectores.

El diplomático destacó que el comercio bilateral alcanzó los 7,76 mil millones de dólares en 2025, con el objetivo de elevarlo a 15 mil millones para 2030.

Brasil se mantiene como el principal socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que Vietnam actúa como un puente clave para facilitar el acceso de Brasil al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a la región Asia-Pacífico.

Asimismo, el embajador subrayó que Vietnam está impulsando políticas estratégicas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, considerándolas motores fundamentales del crecimiento sostenible.

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El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), el profesor y físico cuántico Olival Freire Junior, y delegados. (Fuente: VNA)

En este contexto, expresó el interés de su país en fortalecer la cooperación con Brasil en áreas como energías renovables y tecnologías ambientales, así como en expandirla hacia sectores de alta tecnología, incluidos la inteligencia artificial (IA), la tecnología cuántica y la industria de semiconductores.

El embajador Bui VAn Nghi también propuso intensificar los vínculos entre el CNPq y las principales instituciones científicas de Vietnam, como la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, así como grandes universidades como la Universidad Nacional de Hanoi y la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, Olival Freire destacó el gran potencial para fortalecer la conexión entre institutos de investigación, universidades y empresas de ambos países.

Asimismo, alentó a Vietnam a ampliar la cooperación con empresas brasileñas en los ámbitos de investigación, tecnología e innovación.

Brasil también valoró positivamente las perspectivas de cooperación en sectores como la agricultura de alta tecnología, la producción de etanol, la electrónica y la industria de semiconductores.

Olival Freire indicó además que el CNPq está dispuesto a enviar delegaciones de expertos en ciencia y tecnología a Vietnam con el fin de promover una cooperación más sustantiva y eficaz.

En la reunión participaron igualmente Dalila Andrade de Oliveira, directora de Cooperación, Relaciones Internacionales e Innovación del CNPq, y Pedro Oliveira, secretario general de la Asociación de Amistad Brasil–Vietnam./.

VNA
#Vietnam #Brasil #cooperación
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