Empresas de Vietnam y China rubrican varios acuerdos de cooperación

Beijing (VNA)- El Ministerio de Finanzas, en colaboración con la Embajada de Vietnam en China, organizó una ceremonia de firma de Memorandos de Entendimiento entre empresas de ambos países, en el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.



A la ceremonia, celebrada la víspera, asistieron los miembros del Buró Político como el viceprimer Ministro y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, junto con altos funcionarios de varios ministerios y agencias.



Ante la presencia de líderes de ambos países, empresas de Vietnam y China firmaron 10 memorandos de entendimiento en sectores clave como: desarrollo ferroviario y de ferrocarriles urbanos; transporte intermodal internacional, logística; turismo; expansión de redes de distribución de productos en Hong Kong (China), Singapur, India; diseño y construcción de interiores de alta tecnología; mantenimiento aeronáutico y fabricación de equipos; desarrollo de la variedad de caña gigante; transformación digital en empresas; soluciones de tecnología de la información; y financiamiento para arrendamiento de aeronaves con el Grupo de Aeronaves Comerciales de China (COMAC).



Recientemente, la cooperación económica entre los dos países ha continuado creciendo de manera sólida. En 2025, China se posicionó como el socio comercial más grande de Vietnam, mientras que este se convirtió en el cuarto socio de China, con un comercio bilateral de 256,4 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 24,8%. En los primeros dos meses de 2026, el comercio alcanzó los 42,9 mil millones de dólares, con un incremento del 36,9% respecto al mismo periodo del año anterior.



En términos de inversión, en 2025 China fue el segundo mayor inversor en Vietnam con 5,96 mil millones de dólares, un aumento del 20,4%, y se espera que se mantenga en niveles altos durante el inicio de 2026. En el sector turístico, China se consolidó como el principal mercado de turistas para Vietnam, con 5,28 millones de visitantes en 2025; durante los primeros dos meses de 2026, el número superó los 920.000 visitantes./.

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