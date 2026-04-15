Política

Empresas de Vietnam y China rubrican varios acuerdos de cooperación

El Ministerio de Finanzas, en colaboración con la Embajada de Vietnam en China, organizó una ceremonia de firma de Memorandos de Entendimiento entre empresas de ambos países, en el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.

En la firma de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas y chinas. (Foto: VNA)
En la firma de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas y chinas. (Foto: VNA)

Beijing (VNA)- El Ministerio de Finanzas, en colaboración con la Embajada de Vietnam en China, organizó una ceremonia de firma de Memorandos de Entendimiento entre empresas de ambos países, en el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.

A la ceremonia, celebrada la víspera, asistieron los miembros del Buró Político como el viceprimer Ministro y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, junto con altos funcionarios de varios ministerios y agencias.

Ante la presencia de líderes de ambos países, empresas de Vietnam y China firmaron 10 memorandos de entendimiento en sectores clave como: desarrollo ferroviario y de ferrocarriles urbanos; transporte intermodal internacional, logística; turismo; expansión de redes de distribución de productos en Hong Kong (China), Singapur, India; diseño y construcción de interiores de alta tecnología; mantenimiento aeronáutico y fabricación de equipos; desarrollo de la variedad de caña gigante; transformación digital en empresas; soluciones de tecnología de la información; y financiamiento para arrendamiento de aeronaves con el Grupo de Aeronaves Comerciales de China (COMAC).

Recientemente, la cooperación económica entre los dos países ha continuado creciendo de manera sólida. En 2025, China se posicionó como el socio comercial más grande de Vietnam, mientras que este se convirtió en el cuarto socio de China, con un comercio bilateral de 256,4 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 24,8%. En los primeros dos meses de 2026, el comercio alcanzó los 42,9 mil millones de dólares, con un incremento del 36,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de inversión, en 2025 China fue el segundo mayor inversor en Vietnam con 5,96 mil millones de dólares, un aumento del 20,4%, y se espera que se mantenga en niveles altos durante el inicio de 2026. En el sector turístico, China se consolidó como el principal mercado de turistas para Vietnam, con 5,28 millones de visitantes en 2025; durante los primeros dos meses de 2026, el número superó los 920.000 visitantes./.

VNA
#Vietnam #China #Memorandos de Entendimiento
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para iniciar una visita de Estado a China. (Foto: VNA)

Vietnam y China avanzan hacia comunidad de futuro compartido

Se espera que la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, abra un nuevo capítulo en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre los dos países.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en la ceremonia. (Fuente: VNA)

Xi Jinping preside ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita

El secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, quien se encuentra en una visita de Estado del 14 al 17 de abril.

Los guardias fronterizos de la provincia de Dong Thap realizan inspecciones y verificaciones de los buques pesqueros antes de que zarpen. (Fuente: VNA)

Vietnam acelera acciones para retirar tarjeta amarilla IUU

El Comité Popular de la provincia vietnamita de Dong Thap emitió recientemente un plan para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de abordar las deficiencias existentes y trabajar resueltamente con todo el país para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones acuáticas nacionales.

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik. (Foto: VNA)

Embajador turco destaca la cooperación con Vietnam para desarrollo sostenible

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik, afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Estambul para participar en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) constituye una valiosa oportunidad para consolidar las relaciones bilaterales y reforzar el multilateralismo.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para iniciar una visita de Estado a China. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a China

El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Beijing para una visita de Estado histórica. La agenda se centra en elevar la confianza política, fortalecer las cadenas de suministro y coordinar el desarrollo socioeconómico entre ambas naciones para 2026-2030.