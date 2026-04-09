Política

Premier vietnamita insta a acelerar tareas estratégicas del Gobierno

El primer ministro de Vietnam insta a acelerar la implementación de planes socioeconómicos y resolver obstáculos en más de 1.500 proyectos clave.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la cita (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, preside la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con miembros permanentes del Gobierno y del Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Gabinete, dedicada a revisar varios asuntos importantes, poco después de la consolidación del aparato gubernamental para el período 2026-2031.

Esta fue la primera reunión de ambos órganos en el nuevo período, celebrada en medio de una importante carga de trabajo, tanto urgente como de relevancia estratégica a largo plazo.

En la cita, Minh Hung hizo hincapié en la necesidad de que los miembros del Gobierno se pongan a trabajar con rapidez para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los plazos.

Al mencionar el plan de acción del Gobierno para la implementación de la Conclusión No. 18-KL/TW del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, relativa al plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas públicas, la gestión de la deuda pública y el plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2026-2030, el premier recalcó la necesidad de materializar las misiones específicas para cada ministerio, sector y localidad, con plazos y objetivos claros.

Tras puntualizar que aproximadamente 1.500 proyectos en todo el país aún enfrentan obstáculos que requieren acciones adicionales, instruyó a la Oficina Gubernamental y al Ministerio de Finanzas, en coordinación con los organismos pertinentes y bajo la dirección del viceprimer ministro Nguyen Van Thang, a finalizar rápidamente un informe sobre los resultados alcanzados y presentarlo a las autoridades competentes.

También solicitó que se ampliara el alcance de la intervención para movilizar eficazmente los recursos y evitar cualquier desperdicio.

Asimismo, instó a los ministerios y organismos pertinentes a finalizar el reglamento interno del Gobierno, además de consolidar lo antes posible el órgano permanente del Comité Directivo para el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación, y transformación digital. Estos documentos deben presentarse al gobierno para su revisión sin demora.

Según el primer ministro, las normas de funcionamiento del Gobierno deben basarse en las funciones y misiones definidas por el Partido y las leyes del Estado, a la vez que se innova en los métodos de gestión para mejorar la eficiencia y el desempeño del aparato administrativo./.

VNA
#primer ministro #Le Minh Hung #desarrollo socioeconómico
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