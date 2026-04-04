Banco Estatal de Vietnam mantendrá estables los tipos de interés



Hanoi (VNA) – El Banco Estatal de Vietnam (BEV) mantendrá una política de tipos de interés flexible y de apoyo durante el resto de 2026, centrada en respaldar la liquidez y estabilizar los costos de financiamiento para sostener el crecimiento económico en medio de crecientes incertidumbres globales y presiones inflacionarias.



Al intervenir en la rueda de prensa periódica del Gobierno hoy en Hanoi, el subgobernador del BEV, Pham Thanh Ha, afirmó que el banco central continuará gestionando los tipos de interés de manera proactiva, al tiempo que coordinará las herramientas monetarias para apoyar la economía.



Advirtió que el panorama global se ha vuelto más complejo e impredecible, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente, lo que ha elevado los precios del petróleo y añadido riesgos inflacionarios a nivel mundial, planteando desafíos para la gestión de la política monetaria y las operaciones bancarias.



En respuesta, el BEV ha seguido de cerca las directrices del Gobierno y del Primer Ministro, adoptando medidas políticas de manera proactiva y flexible para controlar la inflación, mantener la estabilidad macroeconómica y apoyar un crecimiento sostenible. Las herramientas de política monetaria se han coordinado para garantizar suficiente liquidez en la economía y mantener la estabilidad en el mercado monetario, indicó.



Las principales tasas de política se han mantenido sin cambios, lo que permite a las instituciones crediticias acceder a financiamiento de bajo costo del BEV para apoyar la actividad económica.



El BEV también ha instruido a los bancos y a las sucursales de bancos extranjeros a estabilizar tanto las tasas de préstamo como las de depósito, y a preservar el orden general del mercado.



Se pidió a los bancos cumplir estrictamente las regulaciones sobre tasas de interés, reforzar los controles internos, abordar de manera oportuna cualquier infracción y equilibrar cuidadosamente la captación y el crédito para salvaguardar la liquidez y la capacidad de pago sin distorsionar las tasas del mercado. Asimismo, deben continuar publicando las tasas de interés de los préstamos en sus sitios web para mejorar la transparencia para los prestatarios.



No obstante, Thanh Ha reconoció que los tipos de interés aún enfrentan presiones al alza. La creciente competencia de otros canales de inversión ha dificultado la captación de depósitos, lo que ha provocado un aumento gradual de las tasas de depósito desde finales de 2025. Al mismo tiempo, el crecimiento del crédito ha superado al de los depósitos, reflejando una fuerte demanda de capital mientras el Gobierno impulsa una expansión económica de dos dígitos.



Con las principales organizaciones internacionales pronosticando una prolongada incertidumbre global y riesgos persistentes para el crecimiento y la inflación, señaló que el BEV seguirá de cerca tanto la evolución internacional como la nacional. La política monetaria se mantendrá proactiva y flexible, estrechamente coordinada con una política fiscal adecuadamente expansiva para priorizar el control de la inflación y, al mismo tiempo, apoyar un crecimiento sostenible.



En cuanto a los tipos de interés, el BEV los ajustará en función de la evolución de las condiciones macroeconómicas, las tendencias inflacionarias y los objetivos de la política monetaria. Seguirá utilizando de forma flexible sus herramientas para garantizar la liquidez del sistema bancario y exigirá a las entidades crediticias mantener la transparencia en la divulgación de las tasas de préstamo.



También se instó a las instituciones crediticias a cumplir estrictamente las directrices del BEV para estabilizar los tipos de interés y mantener un equilibrio adecuado entre el crecimiento del crédito y la captación de depósitos, a fin de evitar desórdenes en las tasas del mercado, añadió el funcionario./.

VNA