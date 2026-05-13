Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de su ecosistema de humedales

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El Parque Nacional Tram Chim lleva a cabo la regulación del nivel del agua y el arado del suelo para crear condiciones favorables que permitan a las aves y cigüeñas encontrar alimento. (Foto: VNA)
El Parque Nacional Tram Chim lleva a cabo la regulación del nivel del agua y el arado del suelo para crear condiciones favorables que permitan a las aves y cigüeñas encontrar alimento. (Foto: VNA)
Bandadas de garzas blancas y cigüeñas de cuello lanudo (especie rara incluida en el Libro Rojo de Vietnam) buscan alimento en los humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Bandadas de garzas blancas y cigüeñas de cuello lanudo (especie rara incluida en el Libro Rojo de Vietnam) buscan alimento en los humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Diversas especies de aves y cigüeñas se alimentan en las zonas inundadas del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Diversas especies de aves y cigüeñas se alimentan en las zonas inundadas del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Miles de ejemplares de aves y cigüeñas reaparecen en el ecosistema de humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Miles de ejemplares de aves y cigüeñas reaparecen en el ecosistema de humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Bandada de garzas blancas buscando alimento en los humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Bandada de garzas blancas buscando alimento en los humedales del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Ejemplares de cigüeña picotenaza (Anastomus oscitans) presentes en las zonas inundadas del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
Ejemplares de cigüeña picotenaza (Anastomus oscitans) presentes en las zonas inundadas del Parque Nacional Tram Chim. (Foto: VNA)
La cigüeña picotenaza (también conocida como cigüeña bostezo) busca sustento en el ecosistema del parque. (Foto: VNA)
La cigüeña picotenaza (también conocida como cigüeña bostezo) busca sustento en el ecosistema del parque. (Foto: VNA)
El Parque Nacional Tram Chim realiza el monitoreo remoto de la llegada de las aves a las zonas de alimentación. (Foto: VNA)
El Parque Nacional Tram Chim realiza el monitoreo remoto de la llegada de las aves a las zonas de alimentación. (Foto: VNA)
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Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de su ecosistema de humedales

El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia survietnamita de Dong Thap, está redoblando esfuerzos en la implementación de diversas soluciones para “revivir” de manera sostenible su ecosistema de humedales. Gracias a estas medidas, miles de aves y cigüeñas han regresado a las zonas inundadas de la reserva.

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