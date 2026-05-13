Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de su ecosistema de humedales
El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia survietnamita de Dong Thap, está redoblando esfuerzos en la implementación de diversas soluciones para “revivir” de manera sostenible su ecosistema de humedales. Gracias a estas medidas, miles de aves y cigüeñas han regresado a las zonas inundadas de la reserva.
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