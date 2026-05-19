Medio ambiente

Hanoi inicia construcción de planta de valorización energética de residuos

La construcción de la planta de tratamiento de residuos de alta tecnología y valorización energética Nui Thoong, en la comuna de Xuan Mai, Hanoi, se inició con una inversión total de unos 200 millones de USD.

Vista en perspectiva del proyecto de la planta de tratamiento de residuos de alta tecnología y valorización energética Nui Thoong. (Foto: hanoimoi.vn)
Vista en perspectiva del proyecto de la planta de tratamiento de residuos de alta tecnología y valorización energética Nui Thoong. (Foto: hanoimoi.vn)

Hanoi (VNA) –La construcción de la planta de tratamiento de residuos de alta tecnología y valorización energética Nui Thoong, en la comuna de Xuan Mai, Hanoi, se inició con una inversión total de unos 200 millones de USD.

Diseñada para procesar 2.000 toneladas de residuos al día y generar 45 MW de electricidad para la red nacional, el proyecto es la primera planta de tratamiento de residuos con tecnología avanzada en el suroeste de Hanoi, una zona que hasta ahora carecía de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos a gran escala.

Construida sobre una superficie de más de 103.000 metros cuadrados, la planta tratará residuos domésticos e industriales no peligrosos, al tiempo que generará electricidad a partir del calor recuperado y reciclará las cenizas en materiales de construcción.

El proyecto aplica tecnología de incineración en parrilla mecánica y recuperación de calor ampliamente utilizada en Japón, Corea del Sur, Alemania y los países nórdicos. Sus estándares medioambientales cumplen la Directiva 2010/75/UE de la Unión Europea y las normas técnicas nacionales de Vietnam.

El inversor señaló que menos del 5% de los residuos restantes tras la incineración requerirán eliminación final, mientras que los residuos de cenizas serán reciclados para su uso en la construcción. Los sistemas de tratamiento de lixiviados funcionarán en un circuito cerrado sin vertido de aguas residuales al medio ambiente.

Se prevé que el proyecto se complete y entre en fase de operación de prueba en el tercer trimestre de 2027, mientras que el inicio de operaciones comerciales está programado para el cuarto trimestre de 2027.

Green Marble JSC indicó que el proyecto se basa en su experiencia con dos plantas de valorización energética ya operativas en la provincia de Bac Ninh. Una vez en pleno funcionamiento, la planta de Nui Thoong podrá procesar unas 660.000 toneladas de residuos al año, generar alrededor de 356 millones de kWh de electricidad anualmente y crear empleo para unos 200 trabajadores locales.

Hanoi genera más de 8.000 toneladas de residuos domésticos al día. La mayoría de las principales plantas de valorización energética se concentran en las zonas norte y noroeste de la capital, mientras que el área suroeste aún no cuenta con una instalación de tratamiento de residuos a gran escala y alta tecnología, según el Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente./.

VNA
#Hanoi #planta de tratamiento de residuos
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