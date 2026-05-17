Quang Tri libera tres raras tortugas marinas en su hábitat natural

Quang Tri, Vietnam (VNA)- La administración del Área Marina Protegida de la isla de Con Co, en coordinación con las fuerzas fronterizas y pescadores locales, llevó hoy a cabo la liberación de tres ejemplares de tortugas marinas raras y en peligro de extinción en la playa de Cua Viet, en la comuna homónima.



Las tres tortugas, de aproximadamente 1,5 kilogramos de peso cada una y con caparazones de unos 25 centímetros de largo, pertenecen a la especie de tortuga verde.



Un día antes, durante una faena de pesca en aguas de Con Co, el pescador Bui Dinh Thuy encontró a los animales atrapados en redes y a la deriva.



Consciente de que se trata de una especie protegida, el pescador retiró cuidadosamente las tortugas de las redes, las mantuvo temporalmente a salvo en su embarcación y posteriormente las entregó a las autoridades competentes.



Tras una revisión veterinaria, los tres ejemplares fueron considerados aptos para regresar al mar.



La liberación se realizó ante la presencia de autoridades, residentes y turistas, contribuyendo a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación de la vida marina.



La tortuga verde es una especie silvestre amenazada y protegida, incluida en el Libro Rojo de Vietnam, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que agrupa a las especies bajo estricta protección internacional./.

VNA