Medio ambiente

Quang Tri libera tres raras tortugas marinas en su hábitat natural

La administración del Área Marina Protegida de la isla de Con Co, en coordinación con las fuerzas fronterizas y pescadores locales, llevó hoy a cabo la liberación de tres ejemplares de tortugas marinas raras y en peligro de extinción en la playa de Cua Viet, en la comuna homónima.

Participantes en la liberación. (Fuente: VNA)
Participantes en la liberación. (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- La administración del Área Marina Protegida de la isla de Con Co, en coordinación con las fuerzas fronterizas y pescadores locales, llevó hoy a cabo la liberación de tres ejemplares de tortugas marinas raras y en peligro de extinción en la playa de Cua Viet, en la comuna homónima.

Las tres tortugas, de aproximadamente 1,5 kilogramos de peso cada una y con caparazones de unos 25 centímetros de largo, pertenecen a la especie de tortuga verde.

Un día antes, durante una faena de pesca en aguas de Con Co, el pescador Bui Dinh Thuy encontró a los animales atrapados en redes y a la deriva.

Consciente de que se trata de una especie protegida, el pescador retiró cuidadosamente las tortugas de las redes, las mantuvo temporalmente a salvo en su embarcación y posteriormente las entregó a las autoridades competentes.

Tras una revisión veterinaria, los tres ejemplares fueron considerados aptos para regresar al mar.

La liberación se realizó ante la presencia de autoridades, residentes y turistas, contribuyendo a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación de la vida marina.

La tortuga verde es una especie silvestre amenazada y protegida, incluida en el Libro Rojo de Vietnam, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que agrupa a las especies bajo estricta protección internacional./.

VNA
#Quang Tri #tortugas marinas #Libro Rojo de Vietnam
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