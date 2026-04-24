Medio ambiente

Estandarizan actividades de turismo de aventura en Vietnam

El turismo de aventura en Vietnam está experimentando un crecimiento significativo, atrayendo a jóvenes y turistas internacionales con actividades como el trekking, la exploración de cuevas, el kayak y el parapente. Sin embargo, junto con su atractivo, surgen riesgos relacionados con la gestión y la seguridad.

Los turistas exploran Pu To Co con mochilas y bastones de trekking. (Fuente: VNA)
Los turistas exploran Pu To Co con mochilas y bastones de trekking. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El turismo de aventura en Vietnam está experimentando un crecimiento significativo, atrayendo a jóvenes y turistas internacionales con actividades como el trekking, la exploración de cuevas, el kayak y el parapente. Sin embargo, junto con su atractivo, surgen riesgos relacionados con la gestión y la seguridad.

Por lo tanto, la promulgación de la Norma Nacional TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 se considera un paso importante hacia la normalización de este tipo de turismo, concentrándose inicialmente en el senderismo (hiking) y el trekking.

Tran Hau Ngoc, vicepresidente del Comité Nacional de Normalización, Medición y Calidad, declaró que esta es la primera vez que Vietnam emite una norma nacional específica para el turismo de aventura. La norma establece los requisitos de seguridad para los participantes, los guías y los asistentes en actividades como el senderismo y el trekking.

Un aspecto clave de esta normativa es la obligación de realizar una evaluación de riesgos antes de organizar cualquier excursión, que incluye el análisis del terreno, las condiciones meteorológicas, la dificultad de la ruta y la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, las rutas de trekking deben clasificarse de acuerdo con el perfil de los grupos de turistas.

La promulgación de la TCVN 14602:2026 se produce en un contexto de múltiples accidentes en áreas de montaña, donde el mercado está en auge pero carece de estándares comunes. Con la implementación de esta norma, se espera controlar los riesgos, mejorar la seguridad y fomentar un desarrollo sostenible del sector.

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Turistas documentan su viaje para conquistar el pico Fansipan, "el techo de Indochina". (Foto:VNA)



La norma también establece criterios claros para la clasificación de las rutas, requisitos más estrictos sobre la capacitación continua de los guías y líderes de grupo, quienes no solo deben dirigir las actividades, sino también ser responsables de la gestión de riesgos en el lugar de la actividad.

Pham Hai Quynh, director del Instituto de Desarrollo del Turismo Asiático (ATI), comentó que las empresas de turismo ya no solo competirán en términos de precios, sino también en cuanto a la seguridad y la profesionalidad de acuerdo con los estándares ISO.

Propuso que las autoridades gestionen la implementación gradual de la TCVN como un requisito para la concesión o renovación de licencias para operar en el sector del turismo de aventura.

En los últimos años, muchos tours de turismo de aventura se organizan de manera espontánea o semi-profesional, sin procedimientos adecuados para la evaluación de riesgos, la orientación sobre seguridad o el control de las condiciones meteorológicas, lo que ha resultado en accidentes, desorientación y agotamiento de los participantes.

Según Hai Quynh, la promulgación de la norma nacional proporciona una base científica y legal que permitirá a las empresas asumir una mayor responsabilidad en la protección de la vida y la salud de los turistas, al mismo tiempo que posiciona a Vietnam como un destino de turismo de aventura seguro y profesional.

La norma no solo se aplica a las organizaciones que gestionan los tours, sino que también exige el control de la seguridad por parte de terceros, como proveedores de equipos, servicios de transporte y negocios locales en los destinos, creando una cadena de valor de seguridad integrada.

Expertos aseguran que, con su diversa naturaleza, Vietnam tiene un gran potencial para atraer a turistas internacionales interesados en experiencias de turismo de aventura. La aplicación de la TCVN 14602:2026 ayudará a mejorar la calidad de los servicios, estableciendo un marco de gestión coherente y acercándose a los estándares internacionales.

Especialmente, la norma destaca la responsabilidad de proteger el medio ambiente. Las actividades de trekking deben minimizar su impacto en los ecosistemas, no arrojar basura, no alterar los paisajes naturales y seguir el principio de "no dejar rastro". /.

VNA
#Vietnam #turismo de aventura
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