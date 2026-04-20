Medio ambiente

Liberan al mar una tortuga carey rara de 60 kg

La Estación de Guardia Fronteriza de Tam Giang Tay, en coordinación con la Oficina de Protección Forestal de Ngoc Hien, en la provincia vietnamita de Ca Mau, liberó a su hábitat natural una tortuga carey de aproximadamente 60 kg.

Liberan a la tortuga al mar. (Foto: VNA)
Liberan a la tortuga al mar. (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA)- La Estación de Guardia Fronteriza de Tam Giang Tay, en coordinación con la Oficina de Protección Forestal de Ngoc Hien, en la provincia vietnamita de Ca Mau, liberó a su hábitat natural una tortuga carey de aproximadamente 60 kg.

Anteriormente, alrededor de las 23:00 horas del 19 de abril, durante la inspección de su equipo de pesca, Nguyen Van Nghia, residente en la aldea de Bao Vi, comuna de Tan An, descubrió una tortuga carey atrapada en una red de pesca de fondo. Inmediatamente, junto con otros pescadores, realizó labores de rescate del animal.

Tras mantener temporalmente al ejemplar bajo cuidado, Van Nghia notificó voluntariamente a las fuerzas fronterizas para coordinar su liberación en el medio natural.

Según el jefe de la Estación de Guardia Fronteriza de Tam Giang Tay, esta es la segunda vez en tres días que la unidad, junto con la oficina forestal y pescadores locales, libera especies de animales raros y en peligro de extinción.

Anteriormente, el 18 de abril, la misma unidad también liberó de forma segura dos tortugas marinas capturadas accidentalmente por pescadores./.

VNA
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