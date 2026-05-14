Medio ambiente

Vietnam registra por primera vez en más de dos décadas un perro salvaje asiático

Un dole fue captado en la Reserva Natural de Pu Hoat, primer registro confirmado en Vietnam en más de dos décadas.

Una imagen capturada por el sistema de cámaras trampa de un dole en la Reserva Natural de Pu Hoat, en la provincia central de Nghe An. (Foto: VNA)
Una imagen capturada por el sistema de cámaras trampa de un dole en la Reserva Natural de Pu Hoat, en la provincia central de Nghe An. (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) – Científicos registraron imágenes de un dole también conocido como perro salvaje asiático (Cuon alpinus), en Vietnam por primera vez en más de dos décadas, según informó la junta de gestión de la Reserva Natural de Pu Hoat, en la provincia central de Nghe An.

Nguyen Van Sinh, director de la reserva, informó hoy que el raro depredador fue captado por un sistema de cámaras trampa instalado en el bosque natural del área protegida.

Las imágenes fueron verificadas por el Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre (IZW) de Alemania, y posteriormente los hallazgos fueron publicados en una revista científica de la Universidad de Cambridge.

El ejemplar registrado era un dole adulto observado en solitario a una altitud de mil 590 metros, en un bosque húmedo siempreverde, a unos 4,3 kilómetros de la frontera con Laos.

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Una imagen del dole en la Reserva Natural de Pu Hoat, en la provincia central de Nghe An. (Foto: VNA)


Antes del descubrimiento, los investigadores desplegaron 45 estaciones de cámaras trampa en toda la reserva durante un período de cuatro meses, recopilando datos equivalentes a seis mil 84 noches de monitoreo desde diferentes ángulos.

El dole figura como especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su población silvestre ha disminuido más del 80% en las últimas tres décadas debido a la pérdida de hábitat y la caza, lo que sitúa a la especie en un riesgo muy alto de extinción.

En Vietnam, la especie apenas había aparecido en estudios de campo en los últimos años. Registros anteriores sugerían su posible distribución en varias localidades, entre ellas Dien Bien, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri y Nghe An.

Según la junta de gestión de la reserva, el redescubrimiento de la especie constituye una señal positiva para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y resalta el valor ecológico del ecosistema de bosque primario de la zona./.

VNA
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