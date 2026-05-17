Lluvias torrenciales causan daños en varias localidades vietnamitas

Hanoi (VNA)- Hasta las 15:30 horas de este domingo las fuertes lluvias acompañadas de tormentas, tornados y rayos causaron importantes daños en diversas localidades vietnamitas, según el Departamento de Gestión de Diques y Prevención de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



En la provincia altiplana de Dak Lak, las lluvias intensas con tormentas y descargas eléctricas dejaron una persona herida y afectaron 27 viviendas, entre ellas una completamente colapsada, siete gravemente dañadas y 13 con techos arrancados en la comuna de Ea Kar.



Mientras tanto, en la provincia norteña de Cao Bang, las inundaciones afectaron amplias áreas de la comuna de Ly Quoc, dañando cientos de hectáreas de cultivos de arroz, maíz, soja, cacahuete y plantas industriales.



Uno de los incidentes más graves ocurrió cuando un autobús de 24 plazas fue arrastrado por las aguas cerca de la cueva Nguom Bang; sin embargo, todos los pasajeros lograron evacuar a tiempo y no se registraron víctimas.



Las lluvias también provocaron cortes en múltiples vías de comunicación. La carretera nacional 4A quedó anegada en varios tramos, mientras que la vía provincial DT 206 sufrió deslizamientos de tierra. Numerosos caminos rurales quedaron sumergidos bajo más de tres metros de agua. Además, 183 viviendas y una escuela quedaron inundadas entre 0,5 y 1,5 metros, afectando seriamente la vida de los residentes.

Numerosas carreteras en la comuna de Ly Quoc (provincia de Cao Bang) resultan dañadas tras las inundaciones. (Fuente: VNA)

En la provincia central de Quang Tri, un rayo mató a 14 reses pertenecientes a agricultores de la comuna de Huong Lap.



Por otro lado, en la provincia central de Thanh Hoa, fuertes vientos y oleaje provocaron la rotura de amarres y el hundimiento de dos barcos pesqueros en la zona portuaria de Ngoc Son.



Tras los desastres, las autoridades locales desplegaron rápidamente labores de emergencia, visitaron a las familias afectadas y movilizaron fuerzas de apoyo para ayudar a la población a estabilizar sus condiciones de vida.



Según Nguyen Van Huong, jefe del Departamento de Pronóstico Meteorológico del Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, las condiciones climáticas seguirán siendo complejas en los próximos días.



Entre el 18 y el 19 de mayo, se prevén lluvias moderadas y localmente intensas en el norte del país, mientras que la región noroeste registrará chubascos y tormentas dispersas.



Desde la noche del 19 hasta el 21 de mayo, las precipitaciones fuertes tenderán a intensificarse en gran parte del norte antes de disminuir gradualmente a partir del día 22.



En las regiones central y de la Altiplanicie Occidental se esperan lluvias y tormentas durante la tarde y la noche.



En el sur del país persistirá el patrón de tormentas dispersas, con lluvias intensas en algunas zonas.



Las autoridades advirtieron que las tormentas podrían venir acompañadas de tornados, rayos, granizo y fuertes ráfagas de viento, además de incrementar el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas montañosas y anegamientos en zonas bajas.



El Comité Nacional de Defensa Civil instó a las localidades a monitorear de cerca la evolución del clima, informar oportunamente a la población y desplegar de manera proactiva medidas preventivas y fuerzas de respuesta para minimizar los daños./.