Vietnam moderniza gobernanza con una administración orientada al servicio

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a la fuerza de Policía de Gestión administrativa sobre el orden social a modernizar los métodos de gobernanza nacional y construir una administración pública orientada al servicio de los ciudadanos y las empresas.



Al intervenir en la ceremonia por el 80 aniversario del día tradicional de esta fuerza y la recepción de la Orden de Ho Chi Minh, el jefe del Gobierno enfatizó que, en la nueva era de desarrollo, la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología deben ser los pilares para crear un sistema administrativo transparente, eficiente y eficaz que sirva como base para el progreso rápido y sostenible del país.



También destacó que durante las últimas ocho décadas, la fuerza ha logrado hitos estratégicos, especialmente en los años recientes bajo la dirección del Comité partidista de la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública. Entre los logros más destacados se encuentran la construcción de la Base de datos nacional sobre población, la emisión de tarjetas de identidad con chip y la implementación del Proyecto 06, iniciativas que han transformado radicalmente la gestión estatal hacia un modelo digital. Estos avances han permitido la transición hacia una gobernanza basada en datos conectados y compartidos, lo que facilita la reducción de trámites burocráticos, el ahorro de tiempo y costos, y garantiza la precisión en la identificación y autenticación electrónica a nivel nacional.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, entrega la Orden de Ho Chi Minh a la fuerza de Policía de Gestión administrativa sobre el orden social. (Foto: VNA)



El jefe del Ejecutivo subrayó que las contribuciones de esta fuerza son fundamentales para el proceso de renovación de la gobernanza estatal y la construcción de un Gobierno digital, una sociedad digital y una ciudadanía digital.



De cara al futuro, el primer ministro exigió que la Policía de gestión administrativa mantenga su papel de vanguardia y núcleo en la transformación digital nacional, asegurando que los datos se mantengan correctos, suficientes, limpios y actualizados de manera permanente.



Asimismo, solicitó potenciar la integración y el intercambio de información para formar un ecosistema de datos que sirva a la gestión pública y proporcione servicios esenciales a la población, además de desarrollar la plataforma VNeID como un canal de comunicación nacional seguro entre el Estado y el sector privado.



Le Minh Hung instruyó a la fuerza a innovar su pensamiento y métodos de trabajo, pasando de un enfoque de gestión tradicional a una gobernanza nacional moderna y científica basada en resultados medibles de servicio al público.



El primer ministro también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, dominar los conocimientos tecnológicos avanzados y priorizar la seguridad cibernética, protegiendo los secretos de Estado y los datos personales de los ciudadanos.



Al reafirmar la confianza del Partido y del Estado en esta institución, el jefe del Ejecutivo expresó su esperanza de que los oficiales y soldados continúen demostrando su valentía y sabiduría para proteger la seguridad nacional y el orden social en el espacio digital, contribuyendo así a la prosperidad y la civilización de la nación en la actual etapa de modernización./.