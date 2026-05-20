Hanoi refuerza la supervisión de la transición hacia el biocombustible E10

Hanoi (VNA) – El Subdepartamento de Vigilancia del Mercado de Hanoi ha intensificado las labores de comunicación y supervisión para garantizar un suministro estable de combustible y proteger los derechos de los consumidores, en el contexto de la entrada en vigor, a partir del 1 de junio de 2026, del uso obligatorio de gasolina mezclada con biocombustible E10 en todo el mercado nacional.



De acuerdo con la normativa vigente, los biocombustibles, incluidos el E5RON92 y el E10, son mezclas de bioetanol y gasolina convencional en proporciones específicas, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y fomentar un desarrollo económico más verde y sostenible.



La Circular n.º 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio establece que, desde el 1 de junio de 2026, toda la gasolina sin plomo comercializada en el país deberá mezclarse con E10 para su uso en motores de gasolina. No obstante, la gasolina E5RON92 continuará disponible hasta el 31 de diciembre de 2030.



Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta hoja de ruta, el Subdepartamento ha pedido a las empresas distribuidoras de combustible revisar y adecuar de manera proactiva los tanques de almacenamiento, surtidores y demás instalaciones técnicas necesarias para la comercialización de E10, evitando interrupciones en el abastecimiento destinado al consumo y la producción en toda la capital.



Asimismo, las autoridades han instado a los minoristas a cumplir estrictamente las regulaciones relacionadas con la calidad del producto, las normas de medición, los precios y el etiquetado claro de los diferentes tipos de combustible en los puntos de venta. También se prohíbe aprovechar el período de transición para acaparar productos, especular, elevar ilegalmente los precios o incurrir en prácticas fraudulentas.



Las fuerzas de vigilancia del mercado reforzarán además la coordinación con las autoridades competentes para inspeccionar y supervisar el mercado de combustibles, garantizando que las empresas respeten las normas relativas a la calidad, el origen y la clasificación de la gasolina. Las infracciones vinculadas al acaparamiento, la especulación o cualquier actividad que genere inestabilidad en el mercado durante el proceso de transición serán sancionadas con severidad.



Según el Subdepartamento, a partir del 1 de junio las inspecciones se concentrarán en las actividades de comercialización de gasolina en toda Hanoi, con el objetivo de detectar y sancionar oportunamente irregularidades como la venta de combustibles incorrectamente etiquetados, el incumplimiento de las normas de medición y calidad, la suspensión injustificada de ventas o acciones que provoquen escasez de suministro.



Por otra parte, las autoridades animaron a la población a utilizar el biocombustible E10 como una contribución a la reducción de emisiones y la protección del medio ambiente. También exhortaron a los consumidores a denunciar ante las entidades competentes cualquier posible infracción en la comercialización de combustibles, para su inspección y sanción conforme a la ley./.

VNA