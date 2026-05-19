Medio ambiente

Ciudad Ho Chi Minh inicia el Festival de Plantación de Árboles 2026

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh lanzó hoy el Festival de Plantación de Árboles 2026 en el Parque Cultural Lang Le, coincidiendo con el 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo) y con la puesta en marcha de la campaña “Ciudad de Colores Florecientes”.

Delegados y residentes locales participaron en la plantación de árboles en el Parque Cultural Lang Le, comuna de Binh Loi. (Fuente: VNA)
Delegados y residentes locales participaron en la plantación de árboles en el Parque Cultural Lang Le, comuna de Binh Loi. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh lanzó hoy el Festival de Plantación de Árboles 2026 en el Parque Cultural Lang Le, coincidiendo con el 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo) y con la puesta en marcha de la campaña “Ciudad de Colores Florecientes”.

El evento no solo respondió al llamado histórico del Presidente Ho Chi Minh sobre la plantación de árboles y bosques, sino que también reflejó la determinación de la ciudad de seguir una estrategia de desarrollo urbano verde, adaptación al cambio climático y reducción de emisiones netas a cero para 2050.

El vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Minh Thạnh, recordó que hace más de 66 años el Presidente Ho Chi Minh lanzó el festival de plantación de árboles con una visión estratégica sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Señaló que las enseñanzas del líder siguen siendo muy relevantes y se han convertido en una tradición cultural en la sociedad vietnamita.

Ante los crecientes desafíos que enfrenta Ciudad Ho Chi Minh por el cambio climático, las inundaciones, el aumento del nivel del mar y el efecto de isla de calor urbana, Minh Thạnh afirmó que la expansión de los espacios verdes ya no es un movimiento simbólico, sino un requisito urgente para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. A pesar de la rápida urbanización y la alta densidad poblacional, la superficie de espacios verdes por habitante sigue siendo muy inferior a la de otras grandes ciudades de la región, señaló.

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El vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Minh Thạnh, en el evento. (Fuente: VNA)

Durante el período 2021–2025, la ciudad superó el objetivo del programa del Gobierno de un billón de árboles, con más de 16 millones de árboles plantados. Sobre esta base, ahora se propone aumentar la cobertura verde urbana por encima de 1 m² por persona para 2030, al tiempo que impulsa iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero hacia el objetivo de neutralidad de carbono en 2050.

Un rasgo destacado del lanzamiento de este año fue la elección de la comuna de Binh Loi, en la puerta occidental de la ciudad, como punto de partida de la campaña verde de 2026. Antiguamente una zona muy bombardeada y degradada por suelos ácidos y condiciones adversas, Binh Loi se ha transformado y es ahora reconocida por su cultivo de flores de albaricoque amarillo y por sus avances en el desarrollo rural nuevo y ecológico.

Con una superficie de casi 22 hectáreas, el Parque Cultural Lang Le está concebido como un complejo ecológico y cultural multifuncional que actúa como “pulmón verde” de la zona occidental de la ciudad. Los planes prevén integrar la conservación ecológica con la protección de sistemas de canales, vegetación nativa y el legado histórico de la heroica Binh Loi.

Tras la ceremonia, dirigentes locales y residentes plantaron 503 árboles en el parque, incluyendo especies maderables, de sombra y ornamentales como palisandro, secuoya y crespón, seleccionadas por su valor paisajístico y su adaptación a las condiciones ecológicas locales.

Como parte del evento, la Asociación de Agricultores de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y otras entidades firmaron un memorando de entendimiento para responder a la campaña “Ciudad de Colores Florecientes” para el período 2026–2030. En consecuencia, coordinarán la plantación de 176.000 árboles en toda la ciudad y la ejecución de 152 proyectos verdes.

Diversas unidades y grupos comunitarios también se comprometieron a brindar apoyo, aportando plántulas, fertilizantes y árboles./.

VNA
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