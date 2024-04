El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, habla en la primera sesión del Subcomité de asuntos de personal del XIV Congreso Nacional de la organización política (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA) Los líderes partidistas deben prestar especial atención a la preparación del personal para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), considerándolo como una premisa importante en aras de fortalecer la fuerza de cada organización y contribuir a hacer que el PCV sea cada vez más fuerte y limpio.Vo Thanh Nghi, funcionario jubilado en el distrito 4, ciudad de Tan An, provincia sureña de Long An, informó que en la primera sesión del Subcomité de asuntos de personal del XIV Congreso Nacional del PCV, el secretario general de la organización política, Nguyen Phu Trong, pronunció un importante discurso sobre algunas cuestiones que requieren especial atención en las tareas de preparación del personal al respecto.El contenido del discurso se acercó a las necesidades prácticas actuales, especialmente al trabajo preparativo de recursos humanos, lo que captó el interés de todas las masas populares, funcionarios y miembros partidistas a lo largo del país, destacó.El secretario general analizó y expuso claramente la situación, el significado y la importancia de la preparación del personal para el XIV Congreso Nacional del PCV, así como el contenido, los métodos de realización y la responsabilidad del sistema político y organizaciones y agencias relativas en la tarea, especialmente el mencionado Subcomité, reiteró.A través de este importante discurso, los funcionarios, miembros partidistas y las personas conocen mejor las labores de construcción y rectificación del Partido, en las que el sistema político debe trabajar de manera drástica, integral, sincrónica, regular y eficaz en términos de política, ideología, ética, organización y cuadros, comentó.En primer lugar, resulta necesario seguir comprendiendo a fondo y aplicando creativamente las lecciones aprendidas en el XIII Congreso Nacional del PCV y se trata de una fuerza impulsora para implementar exitosamente los programas, planes, metas y tareas propuestas, entre otros, dijo Vo Thanh Nghi.Por otro lado, Nguyen Huu Ly, miembro de la Asociación de Periodistas de Long An, consideró que actualmente, un gran número de personas, funcionarios y miembros del partido en todo el país están interesados en la preparación del personal para el XIV Congreso Nacional del PCV.En su discurso sobre el tema, el secretario general Nguyen Phu Trong recomendó que el Comité Central del PCV en el mandato XIV debe ser un grupo de solidaridad, limpio, fuerte, altamente unificado en voluntad y acción y con firme voluntad política y cualidad moral pura, así como es consistente con el objetivo de la independencia nacional y el socialismo.Además, tiene visión estratégica, pensamiento innovador y creativo y es suficiente para liderar el país en la nueva etapa de desarrollo, apuntó./.