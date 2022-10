Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - Las soluciones encaminadas a promover las ventajas de los productos agrícolas y el turismo rural del Delta del Mekong centraron los debates de una conferencia internacional recién celebrada en la ciudad deltaica de Can Tho.

El evento, titulado “Inversión en el desarrollo del mercado de productos agrícolas del Delta del Mekong y el turismo rural”, fue copresidido por la Organización de Amistad local, la Universidad de Can Tho y la Fundación Friedrich Naumann de Alemania.

El Delta del Mekong es el mayor granero del país, aportando el 32 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el sector agrícola y contribuyendo a estabilizar la seguridad alimentaria nacional.

Representa el 50 por ciento de la producción de arroz, el 65 por ciento de la producción acuícola, el 70 por ciento de la producción de frutas, el 95 por ciento de las exportaciones de arroz y el 60 por ciento de las ventas externas de productos acuáticos de Vietnam.

Además, cuenta con un sistema de ríos y canales de una longitud superior a 28 mil kilómetros; junto con diversos ecosistemas con parques nacionales, manglares y humedales.

La riqueza de la naturaleza y de la cultura permite que la región desarrolle una variedad de tipos de turismo: ecoturismo, turismo cultural, rural y comunitario, MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones), entre ellos, el turismo agrícola-rural se identifica como la fortaleza regional.

Sin embargo, según Nguyen Van Hong, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, los pobladores aún perciben un el ingreso promedio bajo, especialmente los agricultores, ya que se exportan principalmente productos agrícolas crudos.

Nguyen Minh Tuan, Director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad de Can Tho, dijo que, de hecho, el turismo en Can Tho en particular y en las provincias del delta del Mekong en general no se ha desarrollado de manera correspondiente con las ventajas, ni asociado con la conservación de la naturaleza.

El funcionario lo atribuyó a las limitaciones en los recursos humanos, la conciencia de la comunidad y la falta de inversiones.

Expertos en el seminario internacional (Fuente: VNA)

El profesor Andreas Stoffers, director del Instituto de la Fundación Friedrich Naumann, enfatizó la necesidad de que el gobierno vietnamita promueva que las empresas agroindustriales capten rápidamente y aprovechen el apoyo del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA).

En cuanto al turismo, los expertos consideraron que incorporar el turismo en la cadena de valor de los productos agrícolas en el delta del Mekong deviene una solución integral.

Además, resulta necesario orientar el desarrollo del turismo rural hacia un turismo sostenible y responsable.

De acuerdo con Minh Tuan, Can Tho está desarrollando actualmente un conjunto de criterios de turismo sostenible con el apoyo de expertos del Programa Suizo de Turismo Sostenible.

Próximamente, la ciudad implementará un conjunto de criterios de turismo sostenible para grupos específicos como pequeñas y medianas empresas de viajes, alojamientos locales, hoteles pequeños y medianos, ecolodges y atracciones turísticas comunitarias.

La implementación efectiva de estos criterios será la base para que otras localidades del Delta del Mekong aprendan y repliquen el modelo, con el objetivo de convertir el turismo rural en una marca turística regional./.

VNA