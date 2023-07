Se recolectan los restos de los mártires en el campo de batalla de Vi Xuyen para repatriar. (Foto: VNA)

Análisis de muestras en el Centro de Evaluación de ADN del Instituto de Biotecnología. (Foto: VNA)

Acto de homenaje a los mártires de guerra (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) La búsqueda y recolección de los restos de los mártires que se sacrificaron en las guerras de liberación nacional y por la misión internacional, fue desplegada por el Partido, el Estado, los Comités del Partido, las autoridades locales y las unidades militares desde muy temprano, incluso durante los años de la guerra, hasta la fecha, con determinación política y alta responsabilidad.Quizás el mayor dolor y pérdida para muchas familias que atraviesan la guerra es recibir información sobre su padre, esposo, hijos o hermanos a través del "Aviso de muerte". Cuántas madres, padres, hijos, hermanos y parientes tienen el solo deseo de encontrar restos de sus seres queridos caídos en las guerras.Con el principio de "Tomar el agua, recordar el manantial", el Partido, el Estado, los ministerios y ramas pertinentes han llevado a cabo la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires.El Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recolección e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo 515) se estableció para implementar el Proyecto sobre búsqueda y recolección de restos de mártires (Proyecto 1237) y el Proyecto sobre identificación de restos de mártires con información faltante (Proyecto 150).Además, promover la propaganda, aumentar la conciencia y las responsabilidades de los sectores y los pobladores, movilizar organizaciones e individuos tanto en el país como en el extranjero para brindar información sobre los mártires y sus tumbas, apoyar y coordinar la búsqueda y recolección de los restos de los mártires.También se han impulsado la búsqueda y recolección de restos de soldados y expertos voluntarios vietnamitas fallecidos en Laos y Camboya.En concreto, cada estación seca, desde finales de octubre hasta noviembre, los equipos K51 (Comando Militar de la provincia de Dak Lak), K52 (Comando Militar de la provincia de Gia Lai) y K53 (Comando Militar de la provincia de Kon Tum) van a los países vecinos para realizar las tareas sagradas.Según las estadísticas, desde la guerra contra los Estados Unidos para salvar la Patria (de 1975 a 1992), Vietnam ha buscado y recogido unos 767 mil restos de mártires.El Buró Político emitió la Directiva No. 24-CT/TW del 15 de mayo de 2013 sobre continuar promoviendo la búsqueda y recolección de restos de mártires; la Decisión No. 515/QD-TTg del 10 de mayo de 2018 del Primer Ministro sobre la consolidación del Comité Directivo Nacional sobre búsqueda, recolección e identificación de restos de mártires; la Decisión No. 1515/QD-TTg del 14 de septiembre de 2021 del Primer Ministro sobre el plan para buscar y recoger los restos de los mártires e identificar los restos de los mártires con información insuficiente hasta 2030 y los años siguientes.Como resultado, en el período 2013-2022, fueron encontrados y enterrados 19 mil 357 restos de soldados fallecidos durante la causa de liberación y reunificación del país.De esta cifra, los despojos fueron encontrados en Vietnam (nueve mil 533 mártires), Laos (tres mil 62) y Camboya (6 mil 762).En los últimos años, las localidades organizaron bien las actividades de recepción, entrega, ceremonia de homenaje y entierro de los restos de los mártires.Tales resultados continúan afirmando y demostrando claramente la determinación política y el respeto de todo el Partido, Pueblo y Ejército en la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires.A pesar de muchos esfuerzos, la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires sin información todavía enfrenta muchas dificultades, especialmente en Laos y Camboya.En la actualidad, hay alrededor de 180 mil restos de mártires que necesitan ser buscados y reunidos y alrededor de 300 mil tumbas de mártires no han sido identificadas.El Partido, el Estado, los ministerios y las ramas involucradas continúan enfocándose en acelerar las actividades de búsqueda y recolección de los restos de los mártires.Se han implementado bien la verificación y la conclusión para asegurar que sea estricto y preciso, especialmente para las fosas comunes.Se han administrado estrictamente para evitar sucesos negativos en la búsqueda y recolección de los restos de los mártires e identificar los restos de los mártires con información faltante.Se han fortalecido la aplicación de nuevas tecnologías, combinando la tecnología de la información y la biotecnología en estas tareas.Además, los Comités Directivos en todos los niveles también organizaron una implementación sincrónica, drástica, flexible y creativa de soluciones para completar pronto la revisión y finalización de expedientes y listas de mártires; concluir el área, mapear la búsqueda y recolección de los restos de los mártires; construir una base de datos nacional sobre mártires y tumbas de mártires.En la conferencia efectuada el 31 de marzo pasado para hacer un balance del programa de coordinación en propaganda y movilización para mejorar la eficiencia de la búsqueda y recolección de restos de mártires en el período 2017-2022, el Comité Central de la Asociación de Veteranos de Vietnam y el Comité Directivo Nacional 515 firmaron un programa de coordinación para el período 2023-2030.El plan determinó que se continuará fortaleciendo la coordinación entre el Comité Central de la Asociación de Veteranos de Vietnam y el Comité Directivo Nacional 515 y aumenta la responsabilidad a los Comités Partidistas, autoridades locales y líderes de organismos y unidades con asociaciones de todos los niveles y miembros veteranos en estas tareas.La decisión No. 1515/QD-TTg del 14 de septiembre de 2021 del Primer Ministro sobre la búsqueda, la recolección y la identificación de los restos de los mártires desaparecidos para 2030 y los años siguientes, también establece el objetivo de identificar los restos de los mártires desaparecidos mediante un examen de ADN con el número de 20 mil restos de mártires; y esforzarse por verificar el 60% de las tumbas que carecen de información en los cementerios de mártires por el método positivista.A partir de 2031, se continuarán buscando y recolectando los restos de los mártires hasta que no haya más información sobre ellos y los lugares de entierro; identificando las tumbas de los mártires con información insuficiente.Con toda la responsabilidad y respeto hacia quienes se han sacrificado por la Patria, se sigue impulsando y con rapidez la labor de búsqueda, recolección e identificación de los restos de los mártires sin información, atendiendo a los deseos de los familiares de los mártires./.