Hanoi, 14 mar (VNA)- El Departamento Consular de la Cancillería de Vietnam advirtió a los ciudadanos que no viajen al extranjero, especialmente las zonas epidémicas, ante la evolución compleja de la neumonía aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID- 19).

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Las personas que se encuentran en Vietnam ahora, deben acatar las advertencias de las autoridades competentes de no viajar al exterior, sobre todo las zonas afectadas por la nueva cepa SARS-CoV-2, precisó.También recomendó a los connacionales que están en el exterior en este momento, no ir a las áreas epidémicas, evitar los viajes y no acudir a los lugares concurridos; seguir estrictamente las normas preventivas del COVID- 19 de las autoridades locales; y mantenerse actualizados sobre la enfermedad mediante canales oficiales y no divulgar noticias infundadas.Los ciudadanos que regresan a Vietnam desde el extranjero deben proporcionar información precisa y honesta en formularios de declaración médica en los puntos de entrada, pidió.Aquellos que vuelven al país o transitan por áreas afectadas por la epidemia han de completar formularios de declaración médica de manera precisa y honesta en los puntos de entrada, y cumplir estrictamente con el control médico y la cuarentena de 14 días según las regulaciones, solicitó.Alertó que quienes ocultan información o brindan información falsa intencionalmente o no se adhieren a los requisitos de cuarentena serán sancionados de conformidad con la ley.También aconsejó a los vietnamitas en el extranjero que informen sin demora a las autoridades locales, las agencias representativas del país y sus familiares en situaciones de emergencia.En caso de necesitar ayuda en el extranjero, los coterráneos deben comunicarse con las líneas directas de protección ciudadana publicadas en los sitios web oficiales de las misiones representativas de Vietnam en los países anfitriones, o la línea directa del Departamento Consular 84 981 84 84 84./.