En su artículo sobre los resultados de la labor exterior de Vietnam, señaló que el mundo enfrentó este año un panorama más gris que 2018, con la desaceleración de la economía, el conflicto entre las tendencias de globalización y proteccionismo, la fricción estratégica entre los países potentes, lo que lleva a consecuencias complejas en términos de economía, comercio, política y seguridad.Nuevos desarrollos complicados en el Mar del Este con violaciones del derecho internacional erosionaron la confianza, mientras disturbios estallaron y duraron en muchos países y regiones de todo el mundo debido a deficiencias socioeconómicas internas, así como a la intervención y estimulación externas, indicó.Binh Minh observó que en medio de esas incertidumbres, la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo la gran tendencia y la aspiración común de la humanidad.La región de Asia- Pacífico continúa desarrollándose dinámicamente y liderando el camino hacia la integración económica, resaltó.A pesar de muchas dificultades y desafíos, la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha demostrado su resistencia, madurez y ha continuado promoviendo el papel y la posición central en las políticas de los principales países de la región, evaluó.El subjefe del Gobierno mostró su beneplácito por la implementación de gran política del Partido Comunista de Vietnam (PCV) sobre integración internacional, destacando el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).Detalló que con el mencionado Tratado de Libre Comercio (TLC) de nueva generación, la facturación de exportaciones de Vietnam a Japón, Canadá y México aumente significativamente en comparación con 2018.Vietnam ha firmado oficialmente con la Unión Europea (UE) el Tratado de Libre Comercio (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA), al tiempo que concluye las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), informó.Junto con los drásticos esfuerzos del Gobierno, la implementación y participación en estos importantes TLC han creado un nuevo ímpetu para desarrollar, renovar las instituciones económicas y mejorar la competitividad de la economía, precisó.Según el Foro Económico Mundial (FEM), la competitividad global de la economía de Vietnam ha aumentado en 10 posiciones en comparación con 2018 a 67/141 países y territorios.En particular, el intercambio económico con el exterior logró muchos resultados importantes: la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 38,02 mil millones de dólares, el superávit comercial superó los 9,9 mil millones de dólares, mientras el país recibió en el año 18 millones de llegadas de turistas internacionales, una cifra récord.Estos resultados han contribuido al crecimiento económico de más del siete por ciento en 2019 , convirtiendo a Vietnam en una de las economías con mayor ritmo de desarrollo de la región.El FEM calificó a Vietnam como una de las 20 principales economías que más contribuyó al crecimiento mundial en 2019.Además de la integración económica internacional, se ha promovido fuertemente la integración en los campos de la política, diplomacia, defensa, seguridad, cultura y sociedad.Vietnam ha participado en un ejercicio marítimo conjunto en el marco de la ASEAN con Estados Unidos por primera vez; firma del Acuerdo marco sobre participación en actividades de gestión de crisis de la UE (FPA); y se adhiere al Convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo.El país indochino también envió el segundo hospital de campaña de nivel dos a la Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur después de que el primero de su tipo completara con éxito su misión.Vietnam obtuvo logros alentadores en asuntos deportivos al alcanzar la segunda posición en los SEA Games 30 en Filipinas.Cuanto más profundamente se integra el país en el mundo, más se afirma la diplomacia multilateral. Vietnam fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 con el mayor número de votos en la historia (192/193 votos). Importantes aportes del país en los foros de la ASEAN, ASEM y la ONU como miembro, así como en el G20 como invitado, han sido respondidas positivamente por amigos internacionales.En el canal bilateral, se mantiene el desarrollo de relaciones estables y positivas con los socios, resolviendo paso a paso los problemas existentes. Los nexos exteriores han contribuido efectivamente a la protección firme de la soberanía y la integridad territorial del país, tanto en tierra como en el mar.Según Binh Minh, el año 2020 es muy importante y es el último para implementar la Resolución del XII Congreso Nacional del PCV, el plan de desarrollo socioeconómico 2016- 2020 y la estrategia de desarrollo socioeconómico 2011-2020.Este es también el año para preparar y crear un impulso para la estrategia de desarrollo socioeconómico para el período 2021- 2030, conmemorar el aniversario 90 de la fundación del PCV, los 75 años de la fundación del país, 130 años del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh y celebrar el Congreso del Partido en todos los niveles, apuntó.Los asuntos exteriores del Partido y del Estado en 2020 deberían continuar realizándose de manera sincronizada, efectiva y creativa para consolidar aún más un entorno pacífico y estable, contribuyendo a promover los intereses de seguridad, desarrollar y mejorar aún más la posición del país en el ámbito internacional, subrayó.Vietnam asumirá por primera vez simultáneamente dos responsabilidades: la presidencia de la ASEAN 2020 y el miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021, lo que muestra la confianza y la gran expectativa de la comunidad internacional en el país.Se trata de una oportunidad importante para contribuir de manera proactiva, positiva y responsable en la paz, seguridad y prosperidad comunes de la región y el mundo.Es además una oportunidad para afirmar el espíritu de un Vietnam que ama la paz, la innovación y la amplia integración internacional.Estas responsabilidades multilaterales también son ocasiones para que Vietnam aproveche las relaciones bilaterales, creando un nuevo ímpetu para desarrollar y mejorar el papel y la posición del país.El honor es grande, los beneficios son muy prácticos, pero la responsabilidad también es muy cargada, valoró.Vietnam se esforzará por afirmar su importante papel de enlace entre la ASEAN y las Naciones Unidas, contribuyendo de manera activa y positiva a la causa de promover la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo, aseguró./.