Tokio (VNA)- El Festival de Pho de Vietnam 2023 se inauguró hoy en

Tokio, Japón , como parte de las actividades conmemorativas por el 50º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países.Al intervenir en el acto inaugural, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, dijo que cuando se habla de la cocina vietnamita, es imposible no mencionar Pho, una sopa de fideos de arroz con carne de ternera o pollo, porque se trata no sólo de un plato delicioso sino que también de un “un embajador culinario" que contribuye a honrar la cultura del país indochino entre amigos internacionales.Según el diplomático, en los últimos años ha aumentado con bastante rapidez el número de restaurantes japoneses que ofrecen comidas vietnamitas, entre las cuales Pho deviene siempre el plato más solicitado y se está volviendo cada vez más popular en el país del Sol Naciente.En el contexto de la conmemoración del medio siglo de los nexos binacionales, el Festival de Pho de Vietnam 2023 es definitivamente un evento significativo y un punto destacado en la cooperación cultural y el intercambio pueblo a pueblo entre ambas partes, subrayó.Por su parte, Tran Xuan Toan, editor en jefe adjunto del periódico Tuoi Tre y jefe del Comité Organizador del festival, enfatizó que la actividad tiene como objetivo presentar y promover platos vietnamitas famosos entre los japoneses que no han tenido la oportunidad de visitar la nación del Sudeste Asiático y disfrutarlos, además de crear oportunidades para promover el comercio y la inversión entre Vietnam y Japón.Más de 50 empresas procesadoras de alimentos y arroz de las provincias survietnamitas participan en actividades de promoción de comercio e inversión en la ocasión, detalló.El presidente del partido japonés Kōmeitō, Natsuo Yamaguchi, calificó Pho como una sinfonía de sabores culinarios vietnamitas y manifestó la esperanza que a través del festival, la amistad entre ambos países continúe fortaleciéndose.El evento cuenta con muchas marcas populares de Pho en Vietnam, a saber, Pho Dau, Pho Hai Thien, Pho Phu Gia, Pho 'S, Pho Sen SASCO, Pho Ta - Binh Tay Food, Pho Thin Bo Ho, junto con las marcas de Pho que se sirven en hoteles de cinco estrellas como Majestic Saigon Hotel, Grand Saigon Hotel y Thu Duc Golf Club, entre otros.Además de presentar los sabores del Pho, el festival de dos días incluye otras actividades promocionales como una demostración de la producción de fideos de Pho; un talkshow sobre el amor por el Pho; un concurso de cocina de Pho de los japoneses; una exposición y proyección de vídeos sobre la historia de este plato.Con 40 pabellones, el Festival de Pho de Vietnam 2023 prevé atraer a cientos de miles de visitantes./.