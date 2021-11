Los turistas visitan el bosque Sac (Foto:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh y la provincia sureña de Long An llevaron a cabo una conferencia de conexión turística con el fin de promover la industria sin humo en condiciones de adaptación segura a la pandemia de COVID-19.Al hablar en el evento, el presidente del Comité Popular de Long An, Nguyen Van Ut, destacó la necesidad del desarrollo de los productos turísticos de Long An, en particular, y de las provincias sureñas, en general.De acuerdo con la directora del Servicio municipal de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thi Anh Hoa, citada por el periódico electrónico Nhan Dan, la urbe apoyará la formación del personal de turismo de Long An en los próximos tiempos.Además, es necesario invertir más en la infraestructura de transporte y los centros comerciales, así como promover los productos en los canales turísticos de ambas partes, añadió. Long An recibió en los primeros nueve meses de 2021 a unos 270 mil turistas, una disminución del 43 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando solo el 30 por ciento del plan establecido. Los ingresos se estimaron en más de seis millones de dólares, un descenso interanual del 50 por ciento.El mismo día, las delegaciones de trabajo de Ciudad Ho Chi Minh y Long An inspeccionaron varios sitios de eco turismo En esta ocasión, la urbe entregó a Long An 20 ventiladores mecánicos para apoyar a la provincia en la lucha contra el COVID-19.