Can Tho (VNA) Entre los eventos y actividades para celebrar la festividad del 30 de abril y el primero de mayo, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad sureña vietnamita de Can Tho inauguró hoy el Festival de Globos Aerostáticos 2023 con el fin de estimular el turismo local.Según el Comité Organizador, el festival se desarrolla en cuatros días (del 30 de abril al 3 de mayo), con un total de 30 globos aerostáticos de distintos colores y tamaños y la gente puede disfrutar un vuelo en globo aerostático para experimentar la sensación de ver toda la ciudad de Can Tho desde una altura de 50 metros.El Festival es un evento cultural destacado para celebrar las efemérides y al mismo tiempo, brinda una atmósfera animada para la serie de actividades culturales, turísticas y deportivas que tienen lugar en Can Tho, como ceremonia de ofrenda de inciensos y pasteles en el templo de Reyes Hung, el X Festival de Pasteles Populares del Sur en 2023 y la exposición de fotografía artística y la cuarta Feria del Libro de la Ciudad de Can Tho – 2023, dijo director adjunto del Departamento local de Cultura, Deportes y Turismo, Truong Cong Quoc Viet.Con muchas actividades y experiencias interesantes, el Festival de Globos Aerostáticos 2023 busca contribuir a mejorar la calidad de los productos turísticos y promover la bella imagen de la ciudad de Can Tho./.