Can Tho, Vietnam (VNA)- Representantes de la ciudad survietnamita de Can Tho y de Camboya debatieron hoy en esta urbe medidas destinadas a fomentar las relaciones bilaterales , en especial en turismo.Durante un encuentro con la delegación del Ministerio de Turismo de Camboya , encabezada por Thok Sokhom, subsecretario de Estado en la cartera; Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular local, hizo hincapié en los buenos lazos de vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera entre las dos naciones.Asimismo, resaltó el progreso de los vínculos en turismo, lo cual se refleja, en parte, mediante la ubicación por parte de Vietnam en el segundo lugar en la lista de mercados emisores de la industria de ocio de Camboya.Subrayó que tras un largo período de impactos de la COVID-19, los turistas de Vietnam, en general, y de Can Tho, en particular, buscan opciones para sus viajes y Camboya constituye uno de los destinos favoritos.Notificó, además, que la cartera camboyana ha organizado diferentes actividades de promoción turística en Can Tho A su vez, Thok Sokhom, se refirió a su impresión sobre las potencialidades turísticas de Can Tho con rasgos típicos de la cultura del sur de Vietnam y recalcó que el índice de camboyanos que optan por Vietnam como destino para llegar, según el modelo de turismo de salud, también se sitúa en un nivel bastante alto.Reafirmó, por otro lado, su compromiso de servir como puente de conexión para agilizar los lazos turísticos bilaterales./.