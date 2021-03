En la ciudad de Da Nang (Fuente:vtc.vn)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad central vietnamita de Da Nang emitió hoy un plan para desplegar el programa piloto “Da Nang por la noche” (Danang by night) con el fin de recuperar las actividades turísticas, así como promover la implementación del doble objetivo de luchar contra la pandemia del Covid-19 e impulsar el desarrollo socioeconómico.El proyecto se pondrá a prueba durante tres años y se empezará a desplegar el próximo 30 de abril, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Se efectuarán numerosas actividades interesantes por la noche en varios destinos turísticos de la localidad, tales como la iluminación artística en el río Han, los puentes Thuan Phuoc, Rong (Dragón), Tran Thi Ly y Nguyen Van Troi y el edificio de la administración de la ciudad, además de programas culturales en la playa de My An y diversos espectáculos artísticos, desfiles de moda y un carnaval callejero, entre otras.Las autoridades locales solicitaron a la Asociación de Turismo de la ciudad organizar recorridos nocturnos para atraer a turistas a las calles peatonales./.