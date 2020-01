Puente Dorado, nuevo símbolo del turismo de Da Nang. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- Dotada de puertos marítimos, aeropuertos internacionales y sitios patrimoniales, la ciudad centrovietnamita de Da Nang se ha convertido en los últimos años en un destino seguro y amigable para los turistas y posee potencialidades y condicionales para impulsar aún más la industria del ocio.

Con largas playas dearena blanca y aguas cristalinas, Da Nang se sitúa cerca del casco antiguo de Hoi An, el parque de recreación Ba Na Hill y las montañas Ngu Hanh Son (Cinco Elementos).



Nguyen Xuan Binh, subdirector del Departamento municipal de Turismo, destacó que la ciudad organizó con éxito muchos eventos a nivel internacional, como el Festival Internacional de Fuegos Artificiales, la Maratón Internacional Da Nang 2019 y el Festival de Cine de la Alianza del Pacífico, entre otros.



Da Nang es apreciado por turistas, empresas, organizaciones, revistas, sitios web especializados de todo el mundo, y se encuentra en una lista de los 52 destinos más atractivos del año, según The New York Times.



Al mismo tiempo, fue el polo turístico favorito de los viajeros surcoreanos en el verano del año pasado, según los medios de comunicación de este país.



Los títulos logrados contribuyen al posicionamiento de su imagen, y gradualmente afirmaron la marca del turismo urbano local en los mercados nacionales e internacionales.



Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, el turismo de Da Nang todavía tiene algunas limitaciones, dificultades y problemas que debe superar en el futuro.



Esos problemas inciden en la competitividad limitada de las empresas turísticas del municipio, la falta de productos y servicios para el entretenimiento nocturno, así como de centros comerciales centralizados a gran escala.



Al mismo tiempo, los recursos humanos no han cumplido los requisitos de desarrollo rápido, y el medio marino está en riesgo de contaminación.



Con el fin de fortalecer la gestión y la promoción del desarrollo turístico de la ciudad vietnamita, contribuyendo a que el turismo sea una punta de lanza en el desarrollo socioeconómico, el Comité Popular municipal está implementando orientaciones, soluciones y un enfoque para la diversificación de productos turísticos en el área.



Da Nang prioriza el desarrollo de los principales grupos de productos turísticos, como el turismo marino y los resorts de clase alta, además del turismo de Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones (MICE).



En los resorts de alta clase, Da Nang está desarrollando actividades deportivas recreativas de nivel internacional, tales como buceo, caminatas submarinas, tablas de vuelo, entre otros. También está estudiando el diseño del paisaje y la iluminación del arte costero en las carreteras costeras locales.



Para compras, entretenimiento y turismo, esta urbe invierte en parques de atracciones de clase internacional, parques de atracciones para extranjeros, representaciones artísticas únicas, y en la actualización de resorts como Asia Park y Ba Na Hills.



Con respecto a las conferencias de turismo MICE, se alienta la construcción de hoteles de cuatro a cinco estrellas con salas de reuniones a gran escala, asegurando servicio a seminarios internacionales, y a la organización de eventos de clase mundial./.