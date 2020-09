Quang Nam, Vietnam (VNA)- La ciudad de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, se esfuerza para recuperar la industria turística en el contexto del COVID-19

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El presidente del Comité Popular de la urbe, Nguyen Van Son, precisó que Hoi An tiene muchas soluciones para estabilizar la situación epidémica en medio de la segunda ola del virus SARS-CoV-2 en el país.En 2019, el número de turistas a la provincia de Quang Nam alcanzó casi 7,7 millones, de los cuales 4,6 millones de visitantes internacionales viajaron a Hoi An, añadió.Los ingresos turísticos de Quang Nam en el año previo se estimaron en alrededor de 257 millones de dólares. La industria del turismo se ha convertido verdaderamente en uno de los principales sectores económicos de la localidad.Además de reabrir nuevamente la operación de muchos destinos turísticos, Hoi An continúa diversificando los tipos de servicios, mejorando la calidad de los productos, y ampliando los vínculos con regiones y localidades nacionales e internacionales, agregó Van Son.