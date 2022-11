Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad survietnamita de Can Tho y Estados Unidos intensificarán la cooperación integral en el tiempo venidero, especialmente en los campos de salud, educación y energía renovable.Así lo acordaron Nguyen Van Hong, vicepresidente del Comité Popular municipal, y Susan Burns, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, durante una reunión hoy aquí.Al intervenir en el encuentro, la diplomática reiteró que EE.UU. desplegará diferentes programas de educación de pregrado y posgrado en Can Tho, así como fomentará el intercambio de estudiantes entre esta urbe y las universidades estadounidenses.Además, se comprometió a fomentar la asistencia destinada a Vietnam para el cumplimiento de las metas relacionadas con el cambio climático y la energía limpia.La cónsul general también reiteró que presentará a las empresas de su país datos sobre el entorno inversionista de Can Tho en las esferas de la industria de procesamiento y la construcción, junto con la salud.Por su parte, Van Hong repasó los logros de la ciudad durante los últimos años vinculados con la educación, la lucha contra el cambio climático, la salud y la promoción inversionista.Durante los primeros 10 meses de este año, el valor de las exportaciones de Can Tho a EE.UU. alcanzó 147,67 millones de dólares, señaló y agregó que los principales productos exportados son arroz, confección textil, acero y artículos artesanales.En la actualidad, destacó, Can Tho registra tres proyectos con inversión del país norteamericano./.