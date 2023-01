Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La ciudad antigua de Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh figuran en la lista de 25 destinos que se convertirán en tendencia destacada en 2023, según la página especializada en turismo TripAdvisor De acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan, la antigua ciudad de Hoi An, en la central provincia vietnamita de Quang Nam ocupa el segundo lugar de la lista, solo después de Cuba.Los destinos incluidos en la lista recibieron el título Elección de los Viajeros a lo Mejor de lo Mejor en la categoría de Los destinos de tendencia.TripAdvisor refiere que la hoy famosa Hoi An fue un importante puerto comercial del Sudeste Asiático en los siglos del XV al XIX y ahora constituye una referencia de la buena preservación de patrimonios.Los visitantes a Hoi An suelen comprar un traje hecho por sastres profesionales. El momento más interesante para visitarla es en el día de luna llena de cada mes, cuando toda la ciudad se ilumina con linternas, creando un espacio brillante y misterioso.Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh , la metrópolis más grande y bulliciosa de Vietnam, juega un importante papel en el ritmo económico y cultural del país.Allí existen numerosas obras arquitectónicas del periodo colonial francés. Sus destinos más atrayentes incluyen al Museo de Vestigios de Guerra, la pagoda Ngoc Hoang y el mercado de Ben Thanh. Además, desde Ciudad Ho Chi Minh los turistas pueden viajar fácilmente al delta del río Mekong.Otros destinos que figuran en la lista de TripAdvisor son Mauricio (África), Siem Reap (Camboya), Gran Caimán (Islas Caimán), Chiang Mai (Tailandia) y Fes (Marruecos). /.