El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, asiste al acto de clausura. (Foto: VNA)

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El sexto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV legislatura se clausuró hoy en Hanoi, completando todos los contenidos de la agenda trazada tras 22,5 jornadas de trabajo serio, urgente, cientítico, democrático y altamente responsable.A la cita asistieron el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, los dirigentes y exfuncionarios del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam, así como diputados de las delegaciones parlamentarias de las 63 provincias y ciudades.En su intervención, el presidente de la AN, Vuong Dinh Hue, destacó que, con un alto índice de votos a favor, el Parlamento adoptó siete leyes y ocho resoluciones, discutió otros ochos proyectos de legislaciones y muchos contenidos importantes, así como promulgó una resolución general del periodo de sesiones.En la ocasión, los diputados analizaron la situación y los resultados de la implementación de los planes de desarrollo socioeconómico, finanzas, presupuesto estatal e inversión pública en 2023 y aprobaron la resolución al respecto para 2024.La AN evaluó por unanimidad que, desde principios de 2023 y el comienzo de su mandato hasta la fecha, en el contexto de una situación mundial y nacional con muchas dificultades y desafíos impredecibles y más complejos de lo previsto, Vietnam ha logrado muchos resultados importantes y bastante integrales en diversos campos.La macroeconomía se mantiene estable, la inflación se encuentra controlada y los principales equilibrios de la economía están garantizados, resaltó, y agregó que el crecimiento económico se recupera gradualmente en una dirección cada vez más positiva, se prevé que el Producto Interno Bruto de 2023 aumentaría más del 5% y se cumplirán al menos 10 de 15 objetivos socioeconómicos importantes.El bienestar social se garantiza, a medida que las actividades de relaciones exteriores se desarrollan de forma continua y dinámica, agregó.Al comentar que 2024 es un año crucial, con un significado particularmente importante para el cumplimiento exitoso de las tareas trazadas en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, Dinh Hue enfatizó la necesidad de seguir dando prioridad a la promoción del crecimiento económico, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los principales equilibrios de la economía.Urgió a centrarse en abordar las dificultades y los obstáculos presentes, a la par de seguir estrechamente los objetivos y criterios para la renovación del crecimiento, la reestructuración de la economía y la mejora del entorno de inversión empresarial, la productividad, la calidad, la eficiencia, la competitividad y la capacidad endógena de la economía.Según dijo, hay que continuar revisando y perfeccionando las instituciones, leyes, mecanismos, políticas, planificaciones y planes nacionales, regionales, sectoriales y provinciales, asociados con la mejora de la capacidad y eficiencia de su implementación, continuar promoviendo la reforma administrativa, acelerar la construcción y el desarrollo de infraestructura socioeconómica, especialmente proyectos y obras nacionales claves.El dirigente exhortó a desarrollar integralmente los campos socioculturales y de bienestar social, pronto construir y presentar al Parlamento para su consideración el Programa de Objetivos Nacionales sobre revitalizar y desarrollar la cultura y al pueblo vietnamita, además de desplegar la reforma de la política salarial a partir del 1 de julio de 2024.Al mismo tiempo, instó a continuar mejorando y construyendo un aparato estatal racionalizado, agilizar la prevención y el combate a la corrupción, las manifestaciones negativas, el despilfarro y los intereses de grupo.Exigió fortalecer y consolidar el potencial de seguridad y defensa; garantizar la seguridad política y el orden social; desplegar de manera sincrónica, integral y efectiva las actividades de relaciones exteriores y de integración internacional; promover el trabajo de información y propaganda.La AN llevó a cabo una supervisión suprema de la implementación de las Resoluciones del Parlamento sobre los Programas de Objetivos Nacionales de construcción de nuevas áreas rurales en el periodo 2021-2025, reducción de la pobreza sostenible en la misma etapa y desarrollo socioeconómico en las zonas ubicadas por las minorías étnicas y montañosas en 2021-2030.Realizó sesiones de interpelación sobre la materialización de una serie de resoluciones del órgano legislativo en cuatro grupos de contenidos: economía general, economía sectorial, asuntos internos y de justicia, y sociocultura.Efectuó votos de confianza para 44 funcionarios que ocupan cargos elegidos o aprobados por la AN y debatió los resultados de la recepción ciudadana y atención de quejas y denuncias en el año.En la mañana, los diputados aprobaron las resoluciones del sexto periodo de sesiones de la AN de la XV legislatura, de la supervisión temática e interpelación y de la aplicación de impuesto a la renta corporativa adicional según la normativa para evitar la erosión de bases imponibles./.