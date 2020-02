Hanoi, 11 feb (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam concluyó hoy aquí su 42 reunión, con un consenso sobre la necesidad de promulgar un decreto ejecutivo para hacer compatibles las normas nacionales con el Convenio de Estambul en cuanto a la importación temporal de mercancías.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, habla en la reunión (Foto: VNA)

El borrador de decreto da instrucciones con respecto a las estipulaciones de Vietnam que hasta ahora no han sido reajustadas como el seguro de las mercancías sometidas a importación temporal, y a las no homologables aún relativas al período y el costo de dicha importación.Los miembros del órgano rector de la Asamblea Nacional acordaron con la regulación acerca del cobro del pago para el otorgamiento del cuaderno ATA en el referido proyecto.Durante su intervención, el vicepresidente del Parlamento Phung Quoc Hien destacó que el pago para el otorgamiento del cuaderno ATA es considerado como un arancel aduanero en la nomenclatura de tarifas anexa a la ley y se realiza bajo la orientación del Gobierno. En realidad, no se tratar de nuevos tributos.En la clausura, la presidenta del Legislativo, Nguyen Thi Kim Ngan, instó a los comités del Legislativo a continuar estudiando y completando los proyectos de enmienda a la legislación relativa al manejo de Infracciones Administrativas y la Ley Orgánica del Parlamento.También pidió perfeccionar los textos relativos a la reorganización de las unidades administrativas de nivel comunal y distrital en seis provincias y ciudades antes de la celebración de las asambleas del Partido Comunista de Vietnam de diferentes instancias.Hasta la fecha, el Comité Permanente del Parlamento completó en lo fundamental la revisión del proyecto de reorganización de las unidades administrativas comunales y distritales de seis ciudades y provincias de nivel central, informó Kim Ngan, y pidió acelerar su implementación por parte de las administraciones locales.“Lo más importante es garantizar la estabilidad de las localidades sometidas a la remodelación y la vida de su población. Hay que continuar manteniendo el desarrollo socioeconómico, la defensa y la seguridad nacional, así como el orden social en esos lugares”, expresó.La próxima reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional se celebrará en marzo próximo.