El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam inaugurará mañana en esta capital su 51 sesión, centrada en los debates de varios asuntos importantes. (Fuente:VNA)

Hanoi, 08 dic (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam inaugurará mañana en esta capital su 51 sesión, centrada en los debates de varios asuntos importantes.Según lo previsto, el Comité analizará el proyecto de Ley de prevención y lucha contra drogas (enmendada) y adoptará el borrador de la Ordenanza sobre la política preferencial a las personas con méritos revolucionarios (modificada).También examinará la organización de las unidades administrativas a nivel distrital y comunal en el periodo 2019-2021 y el establecimiento de la ciudad de Thu Duc, de Ciudad Ho Chi Minh.Asimismo, estudiará el establecimiento de la ciudad de Phu Quoc, de la provincia de Kien Giang, y los municipios urbanos de Tan Binh, Vinh Thach Trung, Co To y Vinh Binh en las provincias respectivas de Binh Duong, Thanh Hoa y An Giang.Los parlamentarios ofrecerán opiniones sobre el décimo periodo de sesiones y los preparativos para el undécimo periodo de la XIV legislatura, evaluarán los resultados de la implementación de programas de cooperación internacional en 2020 y aprobarán la agenda de actividades externas en 2021 del Comité Permanente del Parlamento.Por otro lado, proporcionarán recomendaciones acerca del ajuste del capital de ayuda extranjera en 2020 de la provincia central de Quang Nam, y las labores preparatorias para las elecciones de diputados de la XV legislatura y miembros de Consejos Populares para el periodo 2021-2026./.