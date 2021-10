Hanoi (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh y cuatro ministros comparecerán ante la Asamblea Nacional de Vietnam sobre asuntos de interés del público en la siguiente fase del segundo período de sesiones del Parlamento, según el secretario general del órgano legislativo, Bui Van Cuong.En declaraciones a la prensa sobre la primera fase del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), que tuvo lugar de forma virtual del 20 al 30 de octubre, el también jefe de la Oficina de la AN dijo que los requisitos de calidad y progreso se han cumplido gracias a la preparación cuidadosa y la dirección eficaz del Presidium.Informó que en la segunda fase, la AN dedicará dos días y medio a interrogar a los miembros del gabinete.Se le preguntará al Ministro de Salud sobre las actividades de prevención y control de COVID-19 y temas relacionados. El viceprimer ministro Vu Duc Dam, así como los Ministros de Seguridad Pública, Planificación e Inversión, Información y Comunicaciones, Ciencia y Tecnología, el Inspector General del Gobierno y el Auditor General del Estado explicarán los asuntos vinculados.Se interrogará al Ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales y a las autoridades pertinentes sobre la implementación de paquetes de apoyo a los grupos afectados por la pandemia, la razón por la cual los trabajadores abandonan Ciudad Ho Chi Minh y las localidades del sur, y las soluciones para eliminar las dificultades del mercado laboral y lidiar con desempleo.Van Cuong dijo que se formularán preguntas al Ministro de Planificación e Inversiones sobre las medidas para acelerar la recuperación económica y el desarrollo en la nueva situación, así como las soluciones para eliminar los obstáculos que enfrentan las empresas, junto con el plan de inversión pública a mediano plazo en el período 2021-2025 y 2021 y el desembolso de capital.Al mismo tiempo, el Ministro de Educación y Formación atenderá cuestiones relacionadas con las medidas para asegurar la calidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje y la implementación de reformas fundamentales de educación y formación en medio del COVID-19, entre otras.Después de las interpelaciones a los Ministros y Viceprimeros Ministros, el primer ministro Pham Minh Chinh dará más explicaciones si es necesario, dijo Cuong./.