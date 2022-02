Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Miles de turistas acudieron hoy a la zona ecológica del Conjunto de Paisajes Escénicos de Trang An, en la provincia norteña vietnamita de Ninh Binh, en su primer día de reapertura.Se recomienda que todos los visitantes cumplan estrictamente las regulaciones de prevención y lucha contra la pandemia del COVID-19, especialmente el protocolo 5K del Ministerio de Salud (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica).El Conjunto de Paisajes Escénicos de Trang An fue declarado el 23 de junio de 2014 por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el primer Patrimonio mixto de la Humanidad.Este reconocimiento se basa en tres criterios que cumple esta zona paisajística en cuanto a los valores culturales, estéticos, geológicos y geomorfológicos.El conjunto paisajístico abarca una superficie de aproximadamente 10 mil hectáreas, ubicadas en el área de los distritos Hoa Lu, Gia Vien, Nho Quan y la ciudad Ninh Binh.La zona núcleo de este lugar escénico incluyen la ciudadela antigua Hoa Lu, el parque ecológico de Trang An y las cuevas Tam Coc y Bich Dong, donde se encuentran alrededores de 100 cuevas magníficas, tanto secas como húmedas, que atraviesan las aguas y montañas, rodeadas por las valles naturales en diferentes figuras y torres de piedra caliza producidas en forma espectaculares.Cada una de las cuevas cuenta con su propia historia asociada a la construcción y defensa del país en aquellos tiempos lejanos de las dinastías Dinh, Le, Ly y Tran. Aquí, entre estas obras naturales maestras, están también las antiguas construcciones arquitectónicas creadas por manos humanas y mezcladas en un espacio fantasioso y romántico que hace la belleza sagrada y misteriosa de Trang An.El conjunto patrimonial de Trang An , gracias a su diversidad geológica y geomorfológica y con un sistema de paisajes de cuevas creadas en el transcurso de millones de años, constituye una zona natural conocida por su riqueza ecológica, tanto en tierra como subacuática. En esta reserva natural habitan miles de especies de animales y plantas, entre ellos, muchos figuran en el libro Rojo de Vietnam.La fama del área escénica de Trang An no se limita a la diversidad natural y el carácter misterioso de sus paisajes, consiste en sus valores culturales e históricos valiosos que aquí existan, reflejas en las reliquias históricas descubiertas desde el periodo primitivo hasta los tiempos de las dinastías Dinh, Le, Ly y Tran.Ese lugar se conoce como la zona residencial del pueblo prehistórico, especialmente fue elegido por el Rey Dinh como capital del primer Estado feudal independiente denominado Đại Cồ Việt. Fue también la capital de las dos resistencias del Rey Tran y sus soldados contra los invasores Yuan.Con los detalles mencionados anteriormente, rara vez se puede encontrar un patrimonio cultural que converja plenamente con todos los valores históricos, científicos, estéticos, ecológicos y ambientales como el Conjunto paisajístico de Trang An./.