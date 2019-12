Conmemoran en China aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Vietnam y 30 años del Día Nacional de Defensa (Foto: VNA)

Beijing (VNA)- Actos conmemorativos del aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Vietnam y 30 años del Día Nacional de Defensa (22 de diciembre) se efectuaron en Beijing, Tokio y Madrid, con la participación de numerosos representantes de las fuerzas armadas locales y del país indochino.Durante la ceremonia celebrada en la capital china, el embajador vietnamita, Pham Sao Mai, hizo un breve repaso sobre el establecimiento y el desarrollo del Ejército Popular de su país (EPV) durante los últimos 75 años.Por otro lado, destacó el papel del EPV como el contingente núcleo en la liberación y salvaguardia nacional y atribuyó sus hazañas a los grandes esfuerzos y el espíritu combativo, así como al respaldo de las fuerzas armadas de los países amigos, incluido el Ejército Popular de Liberación de China Al referirse a los lazos en defensa, el diplomático resaltó el progreso incesante de los mismos, considerados como uno de los pilares de la asociación de cooperación estratégica integral entre ambos partidos y países.Por otro lado, resaltó la cooperación eficiente entre las armadas, guardiafronterizas y las unidades militares en áreas contiguas, especial después de la firma de la Declaración de la visión conjunta acerca de los lazos en defensa hasta 2025; así como el mantenimiento del mecanismo de Intercambio amistoso de defensa fronteriza.En la ocasión, se presentó el Libro Blanco de Defensa de Vietnam 2019, el cual refleja los puntos de vista acerca de la situación nacional, regional y mundial y los pronósticos al respecto, así como reafirmar la meta estratégica de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial.La obra corrobora la política de defensa de Vietnam de paz, de no incorporación a alianzas militares, de no permitir a otros países la instalación de bases militares en el territorio nacional, no usar ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y del mantenimiento de la paz, la estabilidad y el aprovechamiento del respaldo de la comunidad internacional, así como del fomento de la cooperación en el sector con otros estados.Por otra parte, demuestra claramente la postura del país indochino de respetar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses de todos los países, según las leyes internacionales y la exigencia a las naciones de actuar de esa misma manera con Vietnam.Asimismo, el jefe de la misión diplomática de Hanoi en Beijing abogó por intensificar el intercambio de delegaciones y elevar la eficiencia de los mecanismos de cooperación entre ambas partes, así como ampliar la colaboración entre las provincias, al lado de las relaciones en cultura, educación, ciencia y el intercambio pueblo a pueblo.Con anterioridad, un acto con igual motivo tuvo lugar en Madrid, durante el cual, se destacó los buenos enlaces en defensa entre Vietnam y la Unión Europea.Asimismo, la Embajada de Hanoi en Tokio celebró también una similar ceremonia, en la cual el viceministro del sector del país esteasiático, Nishida Yasunori, patentizó su certidumbre sobre la ampliación de los lazos binacionales en la esfera./.