Ninh Thuan, Vietnam (VNA)- Ninh Thuan tiene una costa de más de 105 kilómetros, con alta salinidad del mar, alta energía radiante, mucho sol y viento, convergiendo las condiciones ideales para el desarrollo de la industria salinera. El clima es seco y caluroso durante todo el año, el agua de mar se evapora y cristaliza en partículas más rápido, por lo que la sal de Ninh Thuan es famosa por sus semillas grandes y secas.



Una larga tradición



Con una industria salinera de cientos de años de tradición, Ninh Thuan es actualmente una de las 19 provincias costeras con la mayor superficie y producción de sal en el país. Esta localidad también es conocido como la capital de sal en el Sur.



La producción de sal en Ninh Thuan se concentra principalmente en las comunas de Phuong Hai, Tri Hai y Nhon Hai (distrito de Ninh Hai), y las comunas de Ca Na, Phuoc Diem y Phuoc Minh (distrito de Thuan Nam).



Al igual que los productores de sal en otras regiones, los salineros en Ninh Thuan produce sal de la manera tradicional: al comienzo de la cosecha, aplanan y compactan la superficie del campo para crear una "capa de piel" y luego bombean agua de mar al campo, esperando la evaporación del agua de mar por alrededor de una semana y luego rastrillan la sal.



Este trabajo regular solo se detiene cuando llueve o hay tormentas.



Un día de producción de sal comienza temprano en la mañana. Cuanto más soleado esté, más rápido se formará la sal, el sol ardiente es el favor de la naturaleza para ayudar a los salineros a obtener una cosecha abundante, con los granos de sal más blancos y puros.



En el vasto paisaje del mar, en medio del murmullo de las olas, la imagen de los salineros trabajando diligentemente en los campos de sal de Phuong Cuu es extremadamente pequeña, pero en ellos, llena de vitalidad y fuerte espíritu de avanzada.



Hermosos sitios de check-in



Los visitantes de Ninh Thuan a menudo no se pierden los campos de sal. No solo es un lugar para proporcionar sal limpia, sino también un atractivo destino para los turistas gracias a su belleza única e irresistible.



La combinación de la magnífica hermosura del paisaje natural con la belleza del trabajo es la imagen favorita de los turistas. Los campos de sal más hermosos que captan a los visitantes son Ca Na, Phuong Cuu y Dam Vua.



Campo de sal de Ca Na



A unos 30 kilómetros del centro de la ciudad de Ninh Thuan, el campo de sal de Ca Na se encuentra en un pueblo pesquero costero que limita entre las provincias de Ninh Thuan y Binh Thuan.



La principal ocupación de los lugareños es la pesca y la producción de sal.



Con una superficie de producción de más de mil hectáreas, la sal Ca Na es considerada de la mejor calidad con sal blanca pura y rico sabor. Este es también el ingrediente principal para hacer la famosa salsa de pescado Ca Na.



Gracias a las montañas de la costa sur central que rodean el viento, Ca Na está influenciado por el monzón del suroeste, por lo que el clima aquí es soleado, ventoso y seco durante todo el año, una ventaja para la producción salinera.



No solo eso, el campo de sal de Ca Na también es un hermoso destino turístico que atrae a los turistas con su larga playa de arena blanca, un lugar ideal para ver el atardecer y el amanecer. Este lugar figuró una vez en la lista de los mejores lugares mundiales para ver la puesta de sol.



Los visitantes también pueden visitar el faro de Mui Dinh y la colina de arena de Son Hai, famosas atracciones turísticas cercanas.



Situado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Phan Rang-Thap Cham, el campo de sal de Phuong Cuu en la comuna de Phuong Hai es el mayor de su tipo en la región central.



La temporada de producción de sal aquí comienza de diciembre a mayo del año siguiente. Al venir aquí, los visitantes descubrirán nuevas experiencias y comprenderán la vida de los salineros.



El campo de sal de Dam Vua se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Phan Rang-Thap Cham.



Normalmente, la temporada de sal de Dam Vua comienza de diciembre a septiembre del año siguiente. La sal aquí tiene un alto contenido nutricional y se procesa de manera sofisticada antes de ser comercializada.



El campo de sal de Dam Vua es en realidad un área de producción de sal asociada con las empresas rusas, abierta como un destino turístico, especialmente para las parejas cuando intentan a capturar fotos de boda./.

VNA