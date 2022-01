Dak Lak, Vietnam (VNA)- Ubicada en la comuna de Yang Tao, distrito de Lak, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad de Buon Ma Thuot, la piedra de elefantes Yang Tao consiste en la pareja del padre elefante (Voi Cha) y la madre elefante (Voi Me) que aparecen majestuosamente, cargados de leyendas y misterios.



La roca Voi Me tiene una longitud de aproximadamente 200 metros y una altura de 30 metros, con la circunferencia al pie de la roca de casi 500 metros. Tiene la forma de un elefante gigante que yace de espaldas contra las majestuosas tierras altas centrales. Este es el monolito más grande de Vietnam



Desde el suelo, solo se necesitan unos 15 minutos para alcanzar el pico más alto de la roca escalando pendientes suaves. Desde la cima de la roca Voi Me, se pueden observar muchos lugares panorámicos en la región, como el lago Yang Reh y la cordillera Chu Yang Sin - el techo de la Altiplanicie Occidental.



A cinco kilómetros de distancia, la roca Voi Cha se encuentra hacia las montañas superpuestas. La roca Voi Cha es más pequeña que Voi Me, con unos 70 metros de longitud y unos 180 de circunferencia. Al pie de la montaña rocosa hay un vasto campo de arroz donde revolotean las abejas y las mariposas, creando un hermoso paisaje natural



La piedra de elefantes se ha convertido en un destino famoso en Dak Lak. Este es también el lugar donde las parejas vienen a intercambiar sus votos. Los lugareños creen que, cuando una pareja se enamora y llega aquí para una cita, el dios de piedra protegerá su amor para siempre./.

VNA