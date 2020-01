Crea ecosistema innovador de Vietnam oportunidades para inversores en tecnología (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- El ecosistema innovador de Vietnam crea oportunidades especiales para los inversores en tecnología y uno de los factores que impulsa el ecosistema innovador es la población joven, según un informe publicado por la Agencia Australiana de Comercio e Inversión del Gobierno (Austrade).De acuerdo con el texto "The picture of creative start-up in Vietnam 2019", Vietnam ocupa actualmente el tercer lugar en el Sudeste Asiático en el número de empresas de arranque.Austrade cree que los fondos de capital de riesgo y las organizaciones tecnológicas internacionales están desarrollando su propia marca aquí.Con una edad promedio de solo 30 años, los vietnamitas están muy bien informados sobre tecnología y operaciones digitales, añade.El informe también señaló otros factores favorables, como el alto nivel de acceso al Internet y a los servicios de teléfonos inteligentes, así como el estímulo del Gobierno para iniciar un negocio.La comunidad de startups en Vietnam se desarrolla principalmente en tres metrópolis: Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh.Aunque los startups tienen un gran potencial para crecimiento, el informe de Austrade señala cinco desafíos básicos para el ecosistema de emprendimiento de Vietnam, incluidos el acceso a fuentes financieras, las habilidades en la gestión, el sistema fragmentado, y las cuestiones referentes a la propiedad intelectual.Vietnam registra aún un modesto número de empresas equipadas con habilidades suficientes para desarrollar modelos de crecimiento sostenibles. Como resultado, varias entidades enfrentan limitaciones a la hora de conectarse con el ecosistema regional.El índice de entrada al mercado es aún muy limitado, mientras que los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático enfrentan problemas de registro para negocios y otros referentes a los complejos trámites de seguro social.De acuerdo con los especialistas, esas barreras frenan el desarrollo de la economía privada.Según una encuesta de la Red de Resultados Globales, de los 60 países que participan en la encuesta, Vietnam se encuentra entre los países con el mayor espíritu emprendedor. Sin embargo, con respecto a la capacidad de realizar ideas creativas, el país indochino se sitúa en el grupo de los 20 últimos.Por lo tanto, la brecha entre la aspiración, entre la voluntad y la acción concreta es enorme.De acuerdo con Tran Xuan Dich, director adjunto del Departamento de Desarrollo de Mercado y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), para que las nuevas empresas creativas puedan desarrollarse y convertirse en empresas “maduras”, resultan necesarios desarrollar un ecosistema para las mismas, estrechar la conexión de las entidades al respecto.Con el fin de apoyar nuevas empresas de arranque, el Ministerio de Planificación e Inversión y el MCT han coordinado para el perfeccionamiento de la Ley de Apoyo a las Pymes, al lado de la planificación detallada sobre el establecimiento de fondos de inversión para las compañías emergentes.En los próximos años, el MCT se centrará en establecer y desarrollar una red de emprendimiento a escala nacional e internacional, promover la formación de centros de innovación en todo el país y cooperar con institutos de estudios y universidades para comercializar los resultados de investigación, y proteger las propiedades intelectuales./.