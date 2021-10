El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, interviene cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam escuchó hoy el informe del Gobierno sobre el proyecto de resolución para la implementación piloto de una serie de mecanismos y políticas de desarrollo específicos de cuatro provincias y ciudades, a saber: Hai Phong, Nghe An, Thanh Hoa y Thua Thien-Hue.Según el documento, las localidades centrales de Thua Thien-Hue y Nghe An podrán pedir un préstamo, cuyo saldo pendiente no exceda el 40 por ciento de los ingresos presupuestarios provinciales descentralizados; mientras que para la ciudad portuaria de Hai Phong y la provincia de Thanh Hoa, la cifra no debe superar el 60 por ciento, dijo el ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung, durante el segundo periodo de sesiones del Parlamento de la XV legislatura.Además, el borrador estipula una serie de mecanismos específicos para poner a prueba la implementación de las políticas relacionadas con las tarifas y cargos en las localidades, gestión de la tierra y uso de bosques, planificación e ingresos por manejo de viviendas y terrenos.El programa entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y tendrá una duración de cinco años.Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto del órgano legislativo, Nguyen Phu Cuong, sugirió establecer el límite de tiempo para la implementación piloto de esos mecanismos hasta finales de 2025 para asegurar el cumplimiento del plan quinquenal 2021-2025.Los delegados acordaron promulgar la resolución al respecto y acogieron con beneplácito la decisión de crear nuevos polos de crecimiento para el país, con mecanismos y políticas específicas para desarrollar no solo las localidades, sino también todas las regiones.El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, afirmó que si la implementación piloto resulta efectiva y apropiada, se puede ampliar a nivel nacional, al enfatizar la importancia de contar con mecanismos y políticas para crear nuevos impulsos para las localidades./.