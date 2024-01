Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El crecimiento del Producto Interno Bruto ( PIB ) de Vietnam podrá alcanzar 6,13 o 6,48 en 2024, según los escenarios previstos por el Instituto Central de Gestión Económica del país (CIEM).El CIEM, en coordinación con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), lanzó hoy en Hanoi el seminario “Economía vietnamita en 2023 y perspectivas en 2024: Reformas para acelerar la recuperación del crecimiento en la materia".Al intervenir en el evento, Tran Thi Hong Minh, jefa de la institución, evaluó que en 2024 la economía vietnam ita enfrenta numerosas dificultades; sin embargo, si se mantiene y profundiza la calidad de la reforma institucional, el país puede conseguir los resultados positivos en el campo en los próximos tiempos.La realidad muestra que Vietnam no sólo depende de soluciones fiscales y monetarias para promover el crecimiento económico, sino que ha creado muchas nuevas motivaciones a partir de la reforma institucional en la esfera, señaló.Esas fuerzas impulsoras provienen de la promoción de la innovación, el desarrollo de nuevos modelos económicos, la reforma del entorno de negocios, la reestructuración de la economía y el perfeccionamiento de la planificación y las instituciones de vinculación regional, agregó.Las recomendaciones de muchos expertos sobre el fortalecimiento de la expansión fiscal y monetaria para estimular el crecimiento económico también se basan en la evaluación de mejorar la base de la calidad institucional y la capacidad de reforma y gestión macroeconómica, remarcó.A la vez, Nguyen Anh Duong, jefe del Departamento de Investigación Integral de CIEM , al presentar un informe sobre la economía nacional en 2023 y las perspectivas en el campo en 2024, dijo que el PIB aumentó 5,05% el año pasado, 1,45 puntos porcentuales menos que el objetivo planteado.Ese resultado demostró el mejoramiento de las actividades entre los trimestres y una recuperación activa, reiteró.En particular, la recuperación del crecimiento económico no fue acompañada de un aumento de la presión inflacionaria. El sector empresarial presenció cambios positivos en la segunda mitad de 2023.De acuerdo con los expertos, resulta necesario continuar centrándose en la aceleración del crecimiento económico sobre la base de la microeconomía y la innovación del sistema institucional económico según una dirección más respetuosa con el medio ambiente, asociada con un manejo eficaz de los riesgos en el volátil entorno económico internacional.En el primer escenario de CIEM, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam podrá alcanzar 6,13 o 6,48 en 2024, mientras las exportaciones se prevén aumentar 4,02%, y el superávit comercial se quedaría en 5,64 mil millones de dólares.Por su parte, en el segundo escenario, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam llegará a 6,48 en 2024. El envío de las mercancías al extranjero registraría una subida de 5,19%, mientras el superávit comercial será de 6,26 mil millones de dólares./.